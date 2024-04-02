Бабаев о Звягине в «Авангарде»: «Он хорошо подкован, готов, понимает нюансы, которым научился у Хартли и других тренеров»

Шуми Бабаев высказался о назначении Сергея Звягина главным тренером «Авангарда».

Контракт со специалистом подписан на два года. Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против « ». После этого « » также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

«Не поторопились ли с назначением? Мне трудно говорить. Наверное, руководство как-то взвешивало. Если смотреть с другой стороны, то это хорошо. Чем раньше есть тренер, тем больше возможностей набрать состав, учитывая интересы тренера. К тому же понятная обстановка в клубе.

Клуб показывает, что у нас все понятно, все четко, все продумано, никаких проблем нет с этим. Звягин прошел школу многих тренеров. Многие оценивают, что он был только тренером вратарей. Но это на самом деле неправда. Он и большинством занимался, и другими аспектами игры в неравных составах, и защитниками. Он был вовлечен очень сильно в процесс, плотно работал с , это факт.

Поэтому его кандидатура не случайная. Получилось так, что мы недавно разговаривали, и меня удивило его познание, мысли, как надо играть. Он очень хорошо подкован, готов, понимает нюансы, которым научился, например, у Хартли, и у других тренеров, с кем он работал.

Мы видим, что команда преобразилась с 0-2. В последней игре, наверное, он не переиграл , но учитывая тот опыт, который у него был перед этим, и опыт Никитина, здесь несопоставимые вещи.

Также я не считаю, что произошло что-то страшное для Омска. Они просто проиграли игру, которая была решающая, но перед этим сделали невозможное в играх с Ярославлем, из 0-2 и 1-3 сравняли серию. И здесь явно большая заслуга .

Я бы не стал кидать камни в огород Кравца. Он отработал с этой командой, да, какие-то моменты пошли не так. У него, может быть, оборвалась связь с игроками. Вполне возможно. Но здесь принято решение. И я не думаю, что кто-то из Омска, из руководства не благодарен Кравцу.

Команда заняла второе место, это тоже немалого стоит. Но всегда бывает, что наступает такой момент, когда надо менять что-то и двигаться дальше. Приняли такое решение, и на этом этапе мы видим, что оно сработало, счет был 3-3.

Посмотрим, как будет команда комплектоваться. Какой стиль. Хотелось бы, чтобы Омск играл. У них шикарные болельщики, все разбираются в хоккее, они переживают за команду. Атмосфера на омской арене отличается от других. Омск, Новосибирск, Челябинск – там болельщики гонят свою команду вперед, они понимают хоккей. Омские болельщики заслужили острый, атакующий хоккей», – сказал агент Шуми Бабаев.