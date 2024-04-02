Бабаев о Звягине в «Авангарде»: «Он хорошо подкован, готов, понимает нюансы, которым научился у Хартли и других тренеров»

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин Сергей Звягин Боб Хартли Шуми Бабаев КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Шуми Бабаев высказался о назначении Сергея Звягина главным тренером «Авангарда».

Контракт со специалистом подписан на два года. Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

«Не поторопились ли с назначением? Мне трудно говорить. Наверное, руководство как-то взвешивало. Если смотреть с другой стороны, то это хорошо. Чем раньше есть тренер, тем больше возможностей набрать состав, учитывая интересы тренера. К тому же понятная обстановка в клубе.

Клуб показывает, что у нас все понятно, все четко, все продумано, никаких проблем нет с этим. Звягин прошел школу многих тренеров. Многие оценивают, что он был только тренером вратарей. Но это на самом деле неправда. Он и большинством занимался, и другими аспектами игры в неравных составах, и защитниками. Он был вовлечен очень сильно в процесс, плотно работал с Хартли, это факт.

Поэтому его кандидатура не случайная. Получилось так, что мы недавно разговаривали, и меня удивило его познание, мысли, как надо играть. Он очень хорошо подкован, готов, понимает нюансы, которым научился, например, у Хартли, и у других тренеров, с кем он работал.

Мы видим, что команда преобразилась с 0-2. В последней игре, наверное, он не переиграл Никитина, но учитывая тот опыт, который у него был перед этим, и опыт Никитина, здесь несопоставимые вещи.

Также я не считаю, что произошло что-то страшное для Омска. Они просто проиграли игру, которая была решающая, но перед этим сделали невозможное в играх с Ярославлем, из 0-2 и 1-3 сравняли серию. И здесь явно большая заслуга Звягина.

Я бы не стал кидать камни в огород Кравца. Он отработал с этой командой, да, какие-то моменты пошли не так. У него, может быть, оборвалась связь с игроками. Вполне возможно. Но здесь принято решение. И я не думаю, что кто-то из Омска, из руководства не благодарен Кравцу.

Команда заняла второе место, это тоже немалого стоит. Но всегда бывает, что наступает такой момент, когда надо менять что-то и двигаться дальше. Приняли такое решение, и на этом этапе мы видим, что оно сработало, счет был 3-3.

Посмотрим, как будет команда комплектоваться. Какой стиль. Хотелось бы, чтобы Омск играл. У них шикарные болельщики, все разбираются в хоккее, они переживают за команду. Атмосфера на омской арене отличается от других. Омск, Новосибирск, Челябинск – там болельщики гонят свою команду вперед, они понимают хоккей. Омские болельщики заслужили острый, атакующий хоккей», – сказал агент Шуми Бабаев.

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15 комментариев
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Ответ Den Sh
Видимо с уходом Крылова, Авангард больше не ставит перед собой цель выиграть кубок. Ибо только самый оптимистичный фантазёр может ожидать борьбу за кубок с только-только начинающим тренером.
Трактор и Заварухин.
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Ответ Den Sh
Заварухин начинал тренировать с молодёжки, затем он был и ассистентом и и.о. и не только в Тракторе. Так что у него уже был не плохой тренерский послужной список, прежде чем его главным поставили. А у Звягина опыт это 5 матчей ПО, грубо говоря всего 1 неделя. Ты же понимаешь что тренер вратарей это совсем другая профессия. Рябыкин 3 года за Хартли записывал и то потом прочесть ничего не смог, а Звягин к такой работе и не подходил никогда.
Звягин занимался не только вратарями. Если смотреть фото и видео с тренировок, Звягин вполне себе руководил и полевыми, по крайней мере защитниками точно занимался. И что Мешало звягину записывать также как и Рябыкину. Тот же Рябыкин погорел не на плохой подготовке или отсутствии тренерской практики, а на поведении с командой. Он начал поносить игроков, чего Хартли никогда не делал. Откуда он это записал? Сам придумал. Значит так себе ученик был. Заварухин же никогда не имел опыта с тренерами уровня Хартли.
Я на самом деле совсем не говорю что Звягин точно потянет. Но то что у него опыта достаточно, я даже не сомневаюсь. Все будет зависеть от того как он его применит.
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Напомнило:
"Максуд, как я восхищаюсь твоим умом и мужеством! К тебе доллары так и липнут.…" :)

Ну и ключевое: "Посмотрим, как будет команда комплектоваться" :)
+2
0
+2
Видимо с уходом Крылова, Авангард больше не ставит перед собой цель выиграть кубок. Ибо только самый оптимистичный фантазёр может ожидать борьбу за кубок с только-только начинающим тренером.
+1
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+1
Благодарим за теплые слова, так и быть - готовы подписать в знак благодарности еще несколько Ваших клиентов.
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всегда интересно услышать экспертное мнение, а не какого-нибудь там юриста или экономиста. хотя, постойте...
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Ждём несколько игроков бабая в Омске?
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Самое время вернуть Еронко
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Соглашусь 👌
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Соглашусь 👌
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Ответ Ыжык
Трактор и Заварухин.
Заварухин всё-таки работал главным в молодежке и ассистентом главного (а не тренером вратарей) в КХЛ. Это лучше стартовая база, чем быть всю жизнь тренером вратарей.
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Ответ Ыжык
Трактор и Заварухин.
Заварухин начинал тренировать с молодёжки, затем он был и ассистентом и и.о. и не только в Тракторе. Так что у него уже был не плохой тренерский послужной список, прежде чем его главным поставили. А у Звягина опыт это 5 матчей ПО, грубо говоря всего 1 неделя. Ты же понимаешь что тренер вратарей это совсем другая профессия. Рябыкин 3 года за Хартли записывал и то потом прочесть ничего не смог, а Звягин к такой работе и не подходил никогда.
+1
-1
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Заварухин всё-таки работал главным в молодежке и ассистентом главного (а не тренером вратарей) в КХЛ. Это лучше стартовая база, чем быть всю жизнь тренером вратарей.
Солидарен!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Заварухин всё-таки работал главным в молодежке и ассистентом главного (а не тренером вратарей) в КХЛ. Это лучше стартовая база, чем быть всю жизнь тренером вратарей.
Обязанности Звягина были гораздо больше чем тренер вратарей. А то что Заварухин работал в молодежке ну такое. Откуда он там опыта набрался? С кого ему пример брать? Как понять что он делает что то не так? А когда ты рядом с такой глыбой как Хартли, тут сам бог велел учиться.
Я так думаю что в теории они оба равнозначны. Как пойдет у Звягина покажет время, хорошая база у него есть.
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Ответ Ыжык
Обязанности Звягина были гораздо больше чем тренер вратарей. А то что Заварухин работал в молодежке ну такое. Откуда он там опыта набрался? С кого ему пример брать? Как понять что он делает что то не так? А когда ты рядом с такой глыбой как Хартли, тут сам бог велел учиться. Я так думаю что в теории они оба равнозначны. Как пойдет у Звягина покажет время, хорошая база у него есть.
Лучше побыть главным в молодежке, чтобы научиться за все самому отвечать.
Если ты много-много лет был только вторым, то в сложных ситуациях будешь искать глазами главного. А главного рядом нет. Ты сам главный. Кстати, Звягин как раз и общался с Хартли по ходу плей-офф. Но всегда так не получится.
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