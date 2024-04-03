Звягин о роли главного тренера «Авангарда»: «Назначение было неожиданным, особенно в такой момент. Сейчас включились новые функции, понимаю, насколько непросто сложить пазл»

Сергей Звягин рассказал о назначении на должность главного тренера «Авангарда».

53-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера омского клуба при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом». Он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку. В итоге клуб проиграл серию в седьмом матче (0:2, 3-4).

Недавно «Авангард» утвердил Звягина главным тренером. Контракт подписан до 2026 года.

«Совсем недолго я был в роли исполняющего обязанности главного тренера, поэтому оценку сезону более правильно слушать от Антона Алексеевича (Курьянова, генерального менеджера «Авангарда» – Sports).

Со своей стороны скажу, что сезон достаточно ровный, были длительные победные серии. Естественно, хотели другого результата в плей‑офф, но, в общем, сезон неплохой.

Для меня назначение на должность тоже было неожиданным, особенно в такой момент. Случилось это все быстро, мне сказали, что было принято решение по расторжению контракта и возьмусь ли я, но это было очень короткое время до того, как было объявлено всем. Ситуация была настолько цейтнотная, в двух поражениях от окончания сезона.

Да, анализировал свои действия, что и как сделать для команды. После окончания сезона еще не было времени даже подумать о серии с «Локомотивом», в деталях что‑то разобрать, для себя какие‑то выводы сделать, потому что сразу новые функции включились.

Для меня это во многом все новое. Многие вещи я до этого не делал, даже по обсуждению игроков. Только начали это делать, есть большой объем.

Я теперь понимаю, насколько это непросто – сложить пазл. Это не только желание иметь какого‑то игрока, но многое зависит от зарплаты, нашего потолка», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.