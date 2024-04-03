Тренер «Авангарда» Звягин заработает около 30 млн рублей в сезоне-2024/25 (Metaratings)

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин заработает около 30 млн рублей в сезоне-2024/25.

Об этом сообщает Metaratings.

«Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером 1 апреля. Контракт со специалистом подписан на два года.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.