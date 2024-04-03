Тренер «Авангарда» Звягин заработает около 30 млн рублей в сезоне-2024/25 (Metaratings)

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ деньги Хоккей

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин заработает около 30 млн рублей в сезоне-2024/25.

Об этом сообщает Metaratings.

«Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером 1 апреля. Контракт со специалистом подписан на два года.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

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12 комментариев
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Будет воплощать систему Хартли, но без Хартли. Посмотрим, как у него это получится. В любом случае, желаю творческих успехов. Ястребы, вперед!
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Ответ атом
Реально, он зарабатывает по одной квартире в месяц.... Люди берут ипотеку на 30 лет платеж 30000 руб в месяц. А про Пьянову ...Мда..
Подождите, а разве есть квартиры за 2,5 млн в городах-миллионниках? Вроде бы везде цены заметно выше
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Ответ sd4fmwrvz8
Зачем вы это публикуете ?Кравец там и так вне себя 😂
Думается, Кравец получал больше.
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Это все понятно, а какой размер неустойки за досрочное расторжение контракта? :)
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Зачем вы это публикуете ?Кравец там и так вне себя 😂
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Звягин будет тренировать.
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Ответ Kenshin
Ну что можно сказать... 2,5 млн в месяц. Хорошо. Год отработает и можно на пенсию) 😁
Реально, он зарабатывает по одной квартире в месяц.... Люди берут ипотеку на 30 лет платеж 30000 руб в месяц. А про Пьянову ...Мда..
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Ответ Олег Шибанов
Подождите, а разве есть квартиры за 2,5 млн в городах-миллионниках? Вроде бы везде цены заметно выше
Есть. Однушку на вторичке в Омске можно найти, на краю города. А так да, где то 3,2-3,5. Минимум.
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Ответ Дядя Дима
Думается, Кравец получал больше.
Вроде столько же
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