Князев подпишет контракт с «Ак Барсом» на 2 года. Защитник выступал за казанцев на правах аренды из «Виннипега»
Артемий Князев подпишет контракт с «Ак Барсом» на 2 года.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», 23-летний защитник подпишет новое соглашение с «Ак Барсом» сроком на два года.
Этот сезон воспитанник «Ак Барса» начинал в АХЛ за «Манитобу», где провел 20 матчей, отличившись пятью результативными передачами.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Артемий Князев провел за «Ак Барс» 18 матчей и не отметился результативными действиями. В серии с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина игрок на льду не появлялся.
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