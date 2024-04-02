Князев подпишет контракт с «Ак Барсом» на 2 года. Защитник выступал за казанцев на правах аренды из «Виннипега»

Теги Ак Барс возможные переходы НХЛ АХЛ Манитоба КХЛ Виннипег Артемий Князев Хоккей

Артемий Князев подпишет контракт с «Ак Барсом» на 2 года.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», 23-летний защитник подпишет новое соглашение с «Ак Барсом» сроком на два года. 

Этот сезон воспитанник «Ак Барса» начинал в АХЛ за «Манитобу», где провел 20 матчей, отличившись пятью результативными передачами.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Артемий Князев провел за «Ак Барс» 18 матчей и не отметился результативными действиями. В серии с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина игрок на льду не появлялся. 

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6 комментариев
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Ответ Dan Boyle
Да это вообще нечто, какой-то полузащитник, а не защитник. Даже хуже Лямкина
Лямкин топ защитник для КХЛ ( по его игровым возможностям)
+2
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+2
Да это вообще нечто, какой-то полузащитник, а не защитник. Даже хуже Лямкина
+1
0
+1
Ответ Dan Boyle
ТОп? Вы правда смотрели матчи с участием оного? Не смешите меня, это чудо на коньках, ни в защите, ни в атаке. Единственное чем хорош, выполняет разнообразные пируэты в чужой зоне и теряет шайбу. Если хотите убедиться, посмотрите финал КХЛ прошлого сезона, да и в этом тоже успел "отличиться". Нестеров Никита, например, вот это топ, или Никишка из ротанского клуба
Ни у Трактора, ни у Авто, ни у Металлурга нет защитников потенциала Лямкина! Мое имхо
+1
0
+1
А ведь 0+0 по очкам означает, что для видения деда Князь выступил практически идеально. Хотя в основу бы тот вовсе не попал не будь шумихи с несостоявшимся переходом в Торпедо. На перспективных дед время тратить не желал никогда.
Опытного и классного товарища в пару и Князь с Евсеем будут творить. Нюанс в рулевом, точнее в его вечных поисках и кощунственных экспериментах
+1
-1
0
Ответ 5kywn5cddd
Лямкин топ защитник для КХЛ ( по его игровым возможностям)
ТОп? Вы правда смотрели матчи с участием оного? Не смешите меня, это чудо на коньках, ни в защите, ни в атаке. Единственное чем хорош, выполняет разнообразные пируэты в чужой зоне и теряет шайбу. Если хотите убедиться, посмотрите финал КХЛ прошлого сезона, да и в этом тоже успел "отличиться". Нестеров Никита, например, вот это топ, или Никишка из ротанского клуба
0
0
0
Ответ 5kywn5cddd
Ни у Трактора, ни у Авто, ни у Металлурга нет защитников потенциала Лямкина! Мое имхо
Вот, посмотрите, потенциал и реальность это 2 разные вещи. Потом 29й год уже человеку, уместно ли говорить о потенциале? А Трямкин, а Эберт у Авто? Ведь напорядок лучше, по фактической игре
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