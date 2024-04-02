Князев подпишет контракт с «Ак Барсом» на 2 года. Защитник выступал за казанцев на правах аренды из «Виннипега»

Артемий Князев подпишет контракт с «Ак Барсом» на 2 года.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», 23-летний защитник подпишет новое соглашение с «Ак Барсом» сроком на два года.

Этот сезон воспитанник « » начинал в за «Манитобу», где провел 20 матчей, отличившись пятью результативными передачами.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Артемий Князев провел за «Ак Барс» 18 матчей и не отметился результативными действиями. В серии с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина игрок на льду не появлялся.