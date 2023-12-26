Ларионов о Князеве: «Он изъявил желание хоть завтра приехать в «Торпедо» – это было месяц назад. Все остальное – за пределами моих возможностей»

Теги Ак Барс Торпедо НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Виннипег Даниил Мироманов Егор Замула Павел Дорофеев Артемий Князев Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что Артемий Князев хотел играть за «Торпедо».

Появилась информация о том, что «Ак Барс» отказался обменивать игрока и отдавать в аренду.

«Вы знаете, я телефон отключил в 17 часов, за два часа до игры, поэтому что происходит, я пока не знаю, скажу честно.

Наверное, все вопросы к Максиму Романовичу Гафурову – он ими занимается. До меня доходили слухи, что кто-то приходит, кто-то уходит и так далее. На данный момент я пока ничего не знаю.

Надеюсь, что у вас какие-то есть новости. Дедлайн же завтра? Мы не хотим, и я сказал Максиму, в последнюю секунду делать неправильные шаги ради того, чтобы кого-то поменять.

У нас коллектив довольно-таки дружный, и в то же время нам не хочется в суете, в спешке кого-то брать ради того, чтобы эта новость вышла сегодня в КХЛ или на всех порталах.

Да, был разговор о Князеве. Как все закончилось, я понятия не имею. Я этого парня знаю. Я с ним говорил, наверное, месяц назад – он в «Виннипеге». Он изъявил желание хоть завтра приехать в «Торпедо» – это было месяц назад. Все остальное, что происходит – это за пределами моих возможностей.

Я сказал, что мы бы хотели видеть его даже в аренду. Дальше я не стал звонить Кевину Чевелдэйофф – генеральному менеджеру «Виннипега», потому что смысла не было. У нас нет прав.

Если был бы Замула, если был бы Охотюк, если был бы Мироманов или Дорофеев – там вопросов нет. Я разговаривал с Келли МакКриммоном из «Вегаса», генеральным менеджером, пару недель назад, что и Дорофеев, и Мироманов для них очень важны – это все отпадает.

Замула играет в «Филадельфии», играет хорошо, поэтому тоже вопрос отпадает. Охотюк, наверное, получает второе игровое время в «Сан-Хосе».

Могу только порадоваться за ребят, что они играют, играют хорошо и идут к своей мечте, чтобы быть полноценными игроками НХЛ.

Но если что-то не получится, то мы с удовольствием этих ребят рассмотрим, потому что тот опыт, те активы, которые мы получили – хотелось бы их иметь здесь, но на сегодня это, к сожалению, невозможно», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча против «Спартака» (2:1 Б).

4 комментария
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Хорошие парни, но пока они в НХЛ… С Князевым кривая история… Будет ли играть у Билялетдинова непонятно… Хотел ехать к одному тренеру, поедет к другому… Но таков наш путь!
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сейчас йозе включится))
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Ответ marshal .masha
Вот интересно почему игрок, права на которого принадлежат Ак Барсу , решил что может выбирать любой клуб в котором он хочет играть . Прям что-то новенькое. И даже не ставит в известность о своем возвращении руководство Ак Барса
Зачем из новости в новость плодить откровенную чушь? Даже если допустить, что менеджеры Пега и Торпедо напутали и не учли момент с правами, то никто же не пытался зарегистрировать контракт в стиле цска с Федотовым. Никто не требует его бесплатно. Вашему Ак Барсу предложили обмен или аренду, но зачем делать выгодно всем, лучше сделать всем отстойно, и в первую очередь своему воспитаннику.
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