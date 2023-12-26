Ларионов о Князеве: «Он изъявил желание хоть завтра приехать в «Торпедо» – это было месяц назад. Все остальное – за пределами моих возможностей»

Игорь Ларионов заявил, что Артемий Князев хотел играть за «Торпедо».

Появилась информация о том, что «Ак Барс» отказался обменивать игрока и отдавать в аренду.

«Вы знаете, я телефон отключил в 17 часов, за два часа до игры, поэтому что происходит, я пока не знаю, скажу честно.

Наверное, все вопросы к Максиму Романовичу Гафурову – он ими занимается. До меня доходили слухи, что кто-то приходит, кто-то уходит и так далее. На данный момент я пока ничего не знаю.

Надеюсь, что у вас какие-то есть новости. Дедлайн же завтра? Мы не хотим, и я сказал Максиму, в последнюю секунду делать неправильные шаги ради того, чтобы кого-то поменять.

У нас коллектив довольно-таки дружный, и в то же время нам не хочется в суете, в спешке кого-то брать ради того, чтобы эта новость вышла сегодня в КХЛ или на всех порталах.

Да, был разговор о Князеве. Как все закончилось, я понятия не имею. Я этого парня знаю. Я с ним говорил, наверное, месяц назад – он в «Виннипеге». Он изъявил желание хоть завтра приехать в «Торпедо» – это было месяц назад. Все остальное, что происходит – это за пределами моих возможностей.

Я сказал, что мы бы хотели видеть его даже в аренду. Дальше я не стал звонить Кевину Чевелдэйофф – генеральному менеджеру «Виннипега», потому что смысла не было. У нас нет прав.

Если был бы Замула, если был бы Охотюк, если был бы Мироманов или Дорофеев – там вопросов нет. Я разговаривал с Келли МакКриммоном из «Вегаса», генеральным менеджером, пару недель назад, что и Дорофеев, и Мироманов для них очень важны – это все отпадает.

Замула играет в «Филадельфии», играет хорошо, поэтому тоже вопрос отпадает. Охотюк, наверное, получает второе игровое время в «Сан-Хосе».

Могу только порадоваться за ребят, что они играют, играют хорошо и идут к своей мечте, чтобы быть полноценными игроками НХЛ.

Но если что-то не получится, то мы с удовольствием этих ребят рассмотрим, потому что тот опыт, те активы, которые мы получили – хотелось бы их иметь здесь, но на сегодня это, к сожалению, невозможно», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча против «Спартака» (2:1 Б).