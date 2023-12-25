«Ак Барс» еще не менял права на Князева в «Торпедо». «Виннипег» поторопился с объявлением об аренде

«Ак Барс» еще не менял права на Артемия Князева в «Торпедо».

« » поторопился с объявлением об отправке в аренду в нижегородский клуб.

Права на 22‑летнего защитника в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Ак Барсу». Казанский клуб еще не менял их в «Торпедо».

«Поторопились», – сказали в пресс‑службе «Ак Барса».

Тем не менее Артемий Князев действительно уезжает в аренду в Россию, отмечает «Матч ТВ». Он будет играть за «Ак Барс» или за «Торпедо», если до дедлайна состоится обмен.

Защитник в этом сезоне провел 20 матчей за «Манитобу» в и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12».