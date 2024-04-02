Клаттербак набрал 4 000+ хитов первым в истории НХЛ. У Мартина – 3 840, у Овечкина – 3 606
Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак набрал 4 013 силовых приема за карьеру в НХЛ.
36-летний нападающий «Айлендерс» исполнил 4 013 силовых приемов в 1 056 играх за карьеру.
Таким образом, Кэл Клаттербак стал первым игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 4 000 хитов за карьеру.
Кроме него из действующих игроков в топ-5 по этому показателю входят: Мэтт Мартин из «Айлендерс» (3 840 в 947 играх), Александр Овечкин (3 606 в 1 417 играх) и Люк Шенн из «Нэшвилла» (3 343 в 988 играх).