Клаттербак набрал 4 000+ хитов первым в истории НХЛ. У Мартина – 3 840, у Овечкина – 3 606

Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак набрал 4 013 силовых приема за карьеру в НХЛ.

36-летний нападающий «Айлендерс» исполнил 4 013 силовых приемов в 1 056 играх за карьеру.

Таким образом, стал первым игроком в истории , преодолевшим отметку в 4 000 хитов за карьеру.

Кроме него из действующих игроков в топ-5 по этому показателю входят: из « » (3 840 в 947 играх), (3 606 в 1 417 играх) и Люк Шенн из «Нэшвилла» (3 343 в 988 играх).