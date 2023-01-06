Овечкин, Шестеркин, Кучеров, Свечников, Капризов и Тарасенко приглашены на Матч звезд НХЛ

Шесть российских хоккеистов приглашены на Матч звезд .

Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.

Отдел хоккейных операций НХЛ выбрал по одному игроку из каждой из 32 команд НХЛ.

В этом сезоне введен новый формат участия болельщиков в определении составов. По итогам голосования будут выбраны еще 12 игроков – от каждого дивизиона добавится один вратарь и два полевых игрока. Оно продлится до 17 января.

Столичный дивизион: вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 1-й Матч звезд в карьере), форварды (« », 8-й), Андрей Свечников («Каролина», 1-й), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-й), Джонни Годро («Коламбус», 7-й), Кевин Хэйс («Филадельфия», 1-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 2-й), Брок Нелсон («Айлендерс», 1-й).

Атлантический дивизион: вратарь Линус Улльмарк («Бостон», 1-й), форварды (« », 4-й), Дилан Ларкин («Детройт», 3-й), Митч Марнер («Торонто», 2-й), Ник Сузуки («Монреаль», 2-й), Тейдж Томпсон («Баффало», 1-й), Брэди Ткачак («Оттава», 3-й), Мэттью Ткачак («Флорида», 2-й).

Центральный дивизион: вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл», 2-й), защитники Кэйл Макар («Колорадо», 2-й), Сет Джонс («Чикаго», 2-й), Джош Моррисси («Виннипег», 1-й), форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 4-й), Кирилл Капризов («Миннесота», 2-й), Джейсон Робертсон («Даллас», 1-й), Клейтон Келлер («Аризона», 3-й).

Тихоокеанский дивизион: вратарь Логан Томпсон («Вегас», 1-й), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 7-й). форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 6-й), Мэттью Бенирс («Сиэтл», 1-й), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», 1-й), Назем Кадри («Калгари», 2-й), Элиас Петтерссон («Ванкувер», 3-й), Трой Терри («Анахайм», 2-й).