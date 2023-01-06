Овечкин, Шестеркин, Кучеров, Свечников, Капризов и Тарасенко приглашены на Матч звезд НХЛ

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Шесть российских хоккеистов приглашены на Матч звезд НХЛ.

Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.

Отдел хоккейных операций НХЛ выбрал по одному игроку из каждой из 32 команд НХЛ.  

В этом сезоне введен новый формат участия болельщиков в определении составов. По итогам голосования будут выбраны еще 12 игроков – от каждого дивизиона добавится один вратарь и два полевых игрока. Оно продлится до 17 января. 

Столичный дивизион: вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 1-й Матч звезд в карьере), форварды Александр ОвечкинВашингтон», 8-й), Андрей Свечников («Каролина», 1-й), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-й), Джонни Годро («Коламбус», 7-й), Кевин Хэйс («Филадельфия», 1-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 2-й), Брок Нелсон («Айлендерс», 1-й).  

Атлантический дивизион: вратарь Линус Улльмарк («Бостон», 1-й), форварды Никита КучеровТампа», 4-й), Дилан Ларкин («Детройт», 3-й), Митч Марнер («Торонто», 2-й), Ник Сузуки («Монреаль», 2-й), Тейдж Томпсон («Баффало», 1-й), Брэди Ткачак («Оттава», 3-й), Мэттью Ткачак («Флорида», 2-й). 

Центральный дивизион: вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл», 2-й), защитники Кэйл Макар («Колорадо», 2-й), Сет Джонс («Чикаго», 2-й), Джош Моррисси («Виннипег», 1-й), форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 4-й), Кирилл Капризов («Миннесота», 2-й), Джейсон Робертсон («Даллас», 1-й), Клейтон Келлер («Аризона», 3-й). 

Тихоокеанский дивизион: вратарь Логан Томпсон («Вегас», 1-й), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 7-й). форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 6-й), Мэттью Бенирс («Сиэтл», 1-й), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», 1-й), Назем Кадри («Калгари», 2-й), Элиас Петтерссон («Ванкувер», 3-й), Трой Терри («Анахайм», 2-й). 

20 комментариев

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alexpashc1982@gmail.com
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Ответ Коршунов-73
Тарасенко то каким образом сюда попал? Уж Бучневич тогда бы..
С языка снял
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Pink Floyd1276
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Ответ Сергей Косомов
У Овечкина больше всех игр. Кто знает, кто самый возростной участних матча всех звёзд?
Горди Хоу - 51 год, 10 месяцев, 5 дней.
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Сергей Косомов
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У Овечкина больше всех игр. Кто знает, кто самый возростной участних матча всех звёзд?
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antistar-Z
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6 человек. Мощно!
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Garikus89
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Смешно, конечно, видеть в списке Марнера, а не Нюлу, который лучший снайпер команды и делит первое место по очкам с Мэттьюсом. То есть на мвз выбрали не главную звезду команды, не лучшего бомбардира или снайпера, просто удивительно)

А, там отдел хоккейных операций нхл выбирал, тогда понятно 🤡
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Дима Миронов
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Ответ Коршунов-73
Тарасенко то каким образом сюда попал? Уж Бучневич тогда бы..
Кажется выбирали после 20 матчей, там Томас с Кайру дурака валяли а Буч в травме был,в Каролине также после 20 матчей Андрей лучше был,сейчас Нечас тащит
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Latenight Radio
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Интересно, Скиннера позовут? Из конкурентов только Маркс, но у него пока слабый сезон, остальные в пасифике просто днари.
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Alex Rastrelli
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Марнер вместо Уссатого, это справедливо!
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Serge Vendino
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Забавно, что младшенький Ткачак имеет больше МВЗ, час старший. Ещё одно подтверждение того, что статус участника этого события ни о чем не говорит
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Никита Гарин
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Ответ AndrewNikitin
Васю не позвали? Серьезно?
Тут выбор был либо Куч, либо кот
По одному от команды
Через голосование еще пара наших может доедет от разных дивов. Васи и Сорока, например. Но в Сороке меньше необходимости, там в столичном уже вызван Шестеркин
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Владимир Кувшинов
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Ответ Ферзь на р1
Овечкин соскочит по классике )
Не получится 800 шайб обязывают ехать на такое мероприятие болельщики ждут!!
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AndrewNikitin
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Васю не позвали? Серьезно?
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IrbIS
Ответ Коршунов-73
Тарасенко то каким образом сюда попал? Уж Бучневич тогда бы..
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Коршунов-73
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Тарасенко то каким образом сюда попал? Уж Бучневич тогда бы..
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Gilonjon862
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Интересно кто будет капитанить в Столичном дивизионе?
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Stan GL
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у Гашика полыхнет
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Дима Миронов
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Сорокина не хватает, надеюсь болельщики выберут,а так почти вопросов нет по выбору(хотя Барзал должен быть вместо Нельсона) Возможно и Василевского выберут, в атлантическом дивизионе нету же больше нормальных голкиперов
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Maksmen1995
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Ответ Ферзь на р1
Овечкин соскочит по классике )
Ошибся)
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Dinamik1
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Наших аж шестерых пригласили и ни каких ущимлений что русский.А где бандеровцы ау?
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Ферзь на р1
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Овечкин соскочит по классике )
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ni
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И не соскочишь!
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