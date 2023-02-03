Капризов и Свечников примут участие в забегах на скорость, Кучеров, Панарин и Тарасенко – в конкурсе на точность бросков на Матче звезд НХЛ

распределила по конкурсам участников мастер-шоу All-Star Skills.

Оно состоится в 3 февраля (4 февраля в 05:00 по московскому времени) в рамках Матча звезд во Флориде.

Три конкурса будут абсолютно новыми: Enterprise NHL Splash Shot, Chipotle NHL Pitch ‘n Puck и Discover NHL Tendy Tandem.

Четыре конкурса будут традиционными: Upper Deck NHL Fastest Skater (конкурс на скорость), GEICO NHL Hardest Shot (самый сильный бросок), Great Clips NHL Breakaway Challenge (самый красивый буллит) и Honda NHL Accuracy Shooting (точность бросков).

Победитель каждого соревнования получит по 30 тысяч долларов.

Upper Deck NHL Fastest Skater (забег на скорость)

(« »), («Детройт»), («Миннесота»), Кэйл Макар («Колорадо»), Чендлер Стивенсон («Вегас»), Андрей Свечников («Каролина»).

Great Clips NHL Breakaway Challenge (самый красивый буллит)

Вратарь: Роберто Луонго (канадец завершил карьеру в 2019 году).

Бросающие: Митч Марнер («Торонто»), Давид Пастрняк («Бостон»), Мэттью Ткачак («Флорида»). Александр Овечкин («Вашингтон») и Сидни Кросби («Питтсбург») будут в одной команде.

Discover NHL Tendy Tandem (конкурс вратарей)

В соревновании примут участие восемь вратарей. Голкиперы будут выступать в тандеме. Один вратарь от каждого дивизиона будет бросающим, а второй будет защищать ворота.

Бросающие голкиперы будут набирать очки в зависимости от точности их бросокв по воротам, а вратари в воротах должны будут отразить атаки трех, двух или одного игрока в зависимости от количества очков, заработанных бросавшим вратарем в их тандеме.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Юусе Сарос («Нэшвилл»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Логан Томпсон («Вегас»), Линус Улльмарк («Бостон»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

Атаковать ворота будут хоккеистки Алекс Карпентер, Хилари Найт, Эмили Кларк, Ребекка Джонстон и Сара Нерс.

Enterprise NHL Splash Shot

Конкурс пройдет на пляже в Форт-Лодердейле. Четыре пары игроков должны будут поразить все мишени, после чего они смогут пытаться погрузить в воду своих противников.

Сидни Кросби («Питтсбург»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Микко Рантанен («Колорадо»), Кэйл Макар («Колорадо»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэттью Ткачак («Флорида»).

Honda NHL Accuracy Shooting (конкурс на точность бросков)

Александр Барков («Флорида»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Кевин Хэйс («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Назем Кадри («Калгари»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брок Нелсон («Айлендерс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Chipotle NHL Pitch ‘n Puck

Игрокам нужно будет попасть в лунку, используя комбинацию хоккейных бросков и ударов из гольфа.

Джонни Годро («Коламбус»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Ник Сузуки («Монреаль»).

GEICO NHL Hardest Shot (самый сильный бросок)

Расмус Далин («Баффало»), Сет Джонс («Чикаго»), Джош Моррисси («Виннипег»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»).