Алексей Кудашов: «Пакетт выбыл на 3 месяца. Гусев повредил грудные мышцы – его травма равносильна перелому ребер»
Алексей Кудашов высказался о травмах Никиты Гусева и Седрика Пакетта.
«Седрик Пакетт вчера был прооперирован, выбыл на 3 месяца, Никита Гусев повредил грудные мышцы – его травма равносильна перелому ребер», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Во втором раунде плей-офф «Динамо» уступило «Трактору» со счетом 0-4 в серии.
Пакетт провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов. Гусев в 9 матчах отметился 10 (3+7) очками.
Значит надо усиливать и остальной состав, боттом, защитников, меньшинство у нас слабое, глубина лишь за счет юниоров.