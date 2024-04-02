Алексей Кудашов: «Пакетт выбыл на 3 месяца. Гусев повредил грудные мышцы – его травма равносильна перелому ребер»

Алексей Кудашов высказался о травмах Никиты Гусева и Седрика Пакетта.

« вчера был прооперирован, выбыл на 3 месяца, повредил грудные мышцы – его травма равносильна перелому ребер», – сказал главный тренер « » .

Во втором раунде плей-офф «Динамо» уступило «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

Пакетт провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов. Гусев в 9 матчах отметился 10 (3+7) очками.