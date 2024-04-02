Алексей Кудашов: «Пакетт выбыл на 3 месяца. Гусев повредил грудные мышцы – его травма равносильна перелому ребер»

Теги травмы Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Динамо Седрик Пакетт Матч ТВ Хоккей

Алексей Кудашов высказался о травмах Никиты Гусева и Седрика Пакетта.

«Седрик Пакетт вчера был прооперирован, выбыл на 3 месяца, Никита Гусев повредил грудные мышцы – его травма равносильна перелому ребер», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Во втором раунде плей-офф «Динамо» уступило «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

Пакетт провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов. Гусев в 9 матчах отметился 10 (3+7) очками.

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9 комментариев
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А кто их так загонял в регулярке и в плей-офф, может надо было распределить нагрузку на все звенья, а не на одно, чтобы они потом не играли с травмами в решающих матчах.
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Как же теперь Динамо несколько месяцев без них будет? Ой-ой
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Когда читаешь, что Гусев повредил грудные мышцы - сразу же всплывает ассоциация - неудачно принял на грудь)))
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Гусев и Пакетт были тем самым усилением состава, которое позволило Динамо в этом сезоне сделать существенный шаг вперед. В регулярке. В ПО из-за травм оба играли не в полную силу.
Значит надо усиливать и остальной состав, боттом, защитников, меньшинство у нас слабое, глубина лишь за счет юниоров.
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Ответ Валерий Сергеевич
Не надо себя сравнивать.
Да я как-то и не пытаюсь.
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Ответ Rudenzik
А кто их так загонял в регулярке и в плей-офф, может надо было распределить нагрузку на все звенья, а не на одно, чтобы они потом не играли с травмами в решающих матчах.
чтобы их не загонять должна быть ротация, которой не было, ибо глубина состава оставляла желать лучшего. в ближайшем резерве были шараканов и кудашов мл. тут вопросы должны быть не к кудашову, а к руководству, почему команда практически весь сезон играла одним составом
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