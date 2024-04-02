Совет директоров «Динамо» одобрил продление контрактов с О′Деллом и Уилом: «Бонусная часть уменьшилась, у Эрика соглашение будет меньше, чем было»

Совет директоров «Динамо» одобрил продление контрактов с О′Деллом и Уилом.

Об этом сообщил президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Срок действующих соглашений Эрика О′Делла и рассчитан до 30 апреля.

«Контракты одобрены на совете директоров», – сказал Воронин.

«Бонусная часть уменьшилась, у Эрика контракт будет меньше, чем был. Бюджет сейчас в стадии формирования, будем отчитываться перед советом директоров», – добавил спортивный директор « » .

В сезоне-2023/24 О′Делл набрал 51 (23+28) очко в 64 матчах регулярного чемпионата. В 10 играх плей-офф на его счету 6 (4+2) баллов.

Уил в 66 матчах регулярки набрал 77 (30+47) очков, в 10 играх плей-офф – 9 (4+5) баллов.