Хоккеисты «Динамо» Коновалов и Пакетт перенесли плановые операции. Кудашов навестил игроков в больнице

Илья Коновалов и Седрик Пакетт перенесли плановые операции.

Московское « » сообщило, что вратарь и нападающий перенесли плановые операции.

Главный тренер команды навестил хоккеистов в больнице.

«Желаем хоккеистам скорейшего восстановления», – говорится в публикации клуба.

После завершения серии второго раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (0-4) Кудашов заявил, что Пакетт играл с переломом.

Коновалов провел 6 матчей в плей-офф, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 88,3% бросков.

Пакетт провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов.