Хоккеисты «Динамо» Коновалов и Пакетт перенесли плановые операции. Кудашов навестил игроков в больнице
Илья Коновалов и Седрик Пакетт перенесли плановые операции.
Московское «Динамо» сообщило, что вратарь Илья Коновалов и нападающий Седрик Пакетт перенесли плановые операции.
Главный тренер команды Алексей Кудашов навестил хоккеистов в больнице.
«Желаем хоккеистам скорейшего восстановления», – говорится в публикации клуба.
После завершения серии второго раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (0-4) Кудашов заявил, что Пакетт играл с переломом.
Коновалов провел 6 матчей в плей-офф, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 88,3% бросков.
Пакетт провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов.
Думаю, скоро нас ждут приятные новости по Седрику.
Илье, спасибо и удачи в новой команде.