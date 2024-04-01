Хоккеисты «Динамо» Коновалов и Пакетт перенесли плановые операции. Кудашов навестил игроков в больнице

Теги травмы Алексей Кудашов КХЛ Динамо Седрик Пакетт Илья Коновалов Хоккей

Илья Коновалов и Седрик Пакетт перенесли плановые операции.

Московское «Динамо» сообщило, что вратарь Илья Коновалов и нападающий Седрик Пакетт перенесли плановые операции.

Главный тренер команды Алексей Кудашов навестил хоккеистов в больнице.

«Желаем хоккеистам скорейшего восстановления», – говорится в публикации клуба.

После завершения серии второго раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (0-4) Кудашов заявил, что Пакетт играл с переломом.

Коновалов провел 6 матчей в плей-офф, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 88,3% бросков.

Пакетт провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов.

5 комментариев
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То есть мы поставили в плей-офф травмированного вратаря, который не блещет и будучи здоровым. А завтра, поговаривают, продлим контракт и с тренером, в очередной раз завалившим серию с объективно более слабым соперником.
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Паккет с травмой сыграл на уровне . А вот что сказать про Илью Коновалова я не знаю. Слабее вратаря даже второго я не припомню. В Динамо в одно время играли Полупанов и Бабарико . Вот и думайте . А в российской истории Шталенков и Трефилов .
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Пакетт не просто играл с переломом, но и самоотверженно бросался блокировать броски.
Думаю, скоро нас ждут приятные новости по Седрику.
Илье, спасибо и удачи в новой команде.
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Ответ Pertinax Gandi
То есть мы поставили в плей-офф травмированного вратаря, который не блещет и будучи здоровым. А завтра, поговаривают, продлим контракт и с тренером, в очередной раз завалившим серию с объективно более слабым соперником.
Тренера, который с упорством этого Коновалова и тыкал во все дыры. Кудашов такой же востребованный, как и Миронов. Везде зовут, но с Динамо палкой не выгонишь.
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Ответ КЕША
Паккет с травмой сыграл на уровне . А вот что сказать про Илью Коновалова я не знаю. Слабее вратаря даже второго я не припомню. В Динамо в одно время играли Полупанов и Бабарико . Вот и думайте . А в российской истории Шталенков и Трефилов .
Привет Константин, а Шталенков и Трефилов напару и в сборной играли, не в одном клубе не было такого, даже в ЦСКА времен СССР.
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