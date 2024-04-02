Спортдиректор «Динамо»: «У Гусева запросы, которые соответствуют уровню его игры. Но они не заоблачные. По срокам и финансам примерно все понятно»

Алексей Сопин рассказал о переговорах о новом контракте с Никитой Гусевым.

«Как сходиться с по финансовому вопросу? Думаю, про финансы пресса подогревает. Конечно, у Никиты запросы, которые соответствуют уровню его игры. Но они не какие-то заоблачные и фантастические.

Мы находимся в позитивном общении с его агентами с середины февраля. Он статусный хоккеист, который может какие-то моменты обсуждать – кто тренер, кто партнеры. От него это звучало, и он, наверное, это может себе позволить.

По контракту Никиты по срокам и финансам примерно все понятно, просто были технические моменты, которые мы сейчас закончим в позитивном русле», – сказал спортивный директор « » .

В регулярном чемпионате-2023/24 Никита Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.