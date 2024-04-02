Спортдиректор «Динамо»: «У Гусева запросы, которые соответствуют уровню его игры. Но они не заоблачные. По срокам и финансам примерно все понятно»

Теги Алексей Сопин КХЛ Никита Гусев Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Сопин рассказал о переговорах о новом контракте с Никитой Гусевым.

«Как сходиться с Гусевым по финансовому вопросу? Думаю, про финансы пресса подогревает. Конечно, у Никиты запросы, которые соответствуют уровню его игры. Но они не какие-то заоблачные и фантастические.

Мы находимся в позитивном общении с его агентами с середины февраля. Он статусный хоккеист, который может какие-то моменты обсуждать – кто тренер, кто партнеры. От него это звучало, и он, наверное, это может себе позволить.

По контракту Никиты по срокам и финансам примерно все понятно, просто были технические моменты, которые мы сейчас закончим в позитивном русле», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

В регулярном чемпионате-2023/24 Никита Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

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8 комментариев
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Есть ощущение, что в этом сезоне он выдал свой максимум.
В следующем сезоне за большие деньги - наберет меньше очков.
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Имеет право
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Динамо Москва это фейк клуб , подпишет Гуся а результат будет такой как в этом году . Рыба гниёт с головы .
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Ответ Caniball
Есть ощущение, что в этом сезоне он выдал свой максимум. В следующем сезоне за большие деньги - наберет меньше очков.
он и в этом сезоне был в топ-15 по зарплате среди российских хоккеистов в КХЛ.
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Ответ КЕША
Не больше 100 млн . Хотя за Гусева и этих денег мало. Но я думаю он не обжора . Нормальный парень. Договорятся на 80+80.
И несколько ящиков пива, для Закрепления подписания контракта.
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