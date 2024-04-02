Агент Гусева: «Никитой интересуются много команд, но мы пока будем общаться с «Динамо»

Агент Никиты Гусева высказался о переговорах с «Динамо».

«Мы находимся в диалоге с « » по новому контракту.

Есть много команд, которые интересуются и хотели бы видеть его у себя в команде, но мы пока будем общаться с «Динамо», – сказал агент хоккеиста .

В регулярном чемпионате-2023/24 Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.