Агент Гусева: «Никитой интересуются много команд, но мы пока будем общаться с «Динамо»
Агент Никиты Гусева высказался о переговорах с «Динамо».
«Мы находимся в диалоге с «Динамо» по новому контракту.
Есть много команд, которые интересуются Никитой Гусевым и хотели бы видеть его у себя в команде, но мы пока будем общаться с «Динамо», – сказал агент хоккеиста Александр Черных.
В регулярном чемпионате-2023/24 Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.