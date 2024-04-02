Агент Гусева: «Никитой интересуются много команд, но мы пока будем общаться с «Динамо»

Теги КХЛ Никита Гусев Александр Черных Динамо Матч ТВ Хоккей

Агент Никиты Гусева высказался о переговорах с «Динамо».

«Мы находимся в диалоге с «Динамо» по новому контракту.

Есть много команд, которые интересуются Никитой Гусевым и хотели бы видеть его у себя в команде, но мы пока будем общаться с «Динамо», – сказал агент хоккеиста Александр Черных.

В регулярном чемпионате-2023/24 Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

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6 комментариев
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Если Динамо потеряет всех лидеров, то это писец. Очередной
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Когда в команде такие как Гусь в Динамо то кубка Гагарина не видать
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И из НХЛ? Что-то сбежавший Могильный вспомнился, а если бы он там не заиграл
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В НХЛ будет летом пытаться?
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так вроде продлили,нет?
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