Кравец о том, как Звягин заводил трибуны: «Показуха. А как же слова Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть?»

Михаил Кравец назвал показухой эмоции Сергея Звягина.

«Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда», который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков. Звягин объяснил это следующим образом: «Возникло желание показать болельщикам, что мы не остановимся».

– В этом контексте хотел узнать ваше мнение как специалиста, который находился внутри команды. Наверняка вы видели реакцию после второго гола «Локомотива» в последнем матче серии. Что думаете об этом?

– Для меня это показуха. А как же слова , что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть?

Я никогда никого не просил наводить на себя камеру и показывать свои эмоции.

Я всегда был честен и откровенен. Как я реагировал, то и происходило со мной на скамейке, чем я жил и как я переживал за игру, – сказал бывший главный тренер « » .

Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб