Кравец о том, как Звягин заводил трибуны: «Показуха. А как же слова Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть?»

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец назвал показухой эмоции Сергея Звягина.

«Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда», который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков. Звягин объяснил это следующим образом: «Возникло желание показать болельщикам, что мы не остановимся».

– В этом контексте хотел узнать ваше мнение как специалиста, который находился внутри команды. Наверняка вы видели реакцию Сергея Звягина после второго гола «Локомотива» в последнем матче серии. Что думаете об этом?

– Для меня это показуха. А как же слова Дамира Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть?

Я никогда никого не просил наводить на себя камеру и показывать свои эмоции.

Я всегда был честен и откровенен. Как я реагировал, то и происходило со мной на скамейке, чем я жил и как я переживал за игру, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб

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7 комментариев
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Ответ el ruso guapo
Вот тут, кстати, согласен. Команда летит, остаётся немного времени, а мужик орёт на скамейке и просит поддержать фанатов. Я понимаю если это делает великий тренер, который больше не находит решения и просит фанов об этом, но Звягин. Это смешно. Лучше бы Кравецу набрал в перерыве.
Наоборот, великий тренер не стал бы так делать - тогда он бы просто расписался в своем проигрыше перед всеми. А Звягин считай впервые оказался в такой ситуации в карьере тренера. Он как раз довольно органично выглядел в такой момент) Напомнило драку Разина в ПО ВХЛ. Моменты абсолютно разные, но тренерские эмоции немного похожи - молодые специалисты, которых захлестнула игра)
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Ответ el ruso guapo
Вот тут, кстати, согласен. Команда летит, остаётся немного времени, а мужик орёт на скамейке и просит поддержать фанатов. Я понимаю если это делает великий тренер, который больше не находит решения и просит фанов об этом, но Звягин. Это смешно. Лучше бы Кравецу набрал в перерыве.
а когда мужик стоит на скамейке белый как стена и смотрит куда-то вдаль обречённо, это по вашему настоящий тренер?
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Ответ memphis
Наоборот, великий тренер не стал бы так делать - тогда он бы просто расписался в своем проигрыше перед всеми. А Звягин считай впервые оказался в такой ситуации в карьере тренера. Он как раз довольно органично выглядел в такой момент) Напомнило драку Разина в ПО ВХЛ. Моменты абсолютно разные, но тренерские эмоции немного похожи - молодые специалисты, которых захлестнула игра)
Как раз таки многие великие так и делают. Если брать футбол: Фергюссон, Венгер, Маур, Зидан. Они это делали, но очень редко. Очень. Футболисты также. А сейчас бежит угловой подавать на 10 минуте бразил винисиус или родриго и просит поддержки у фанатов. Это просто стыд какой-то. Так же и в хоккее.
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Ответ vimir
а когда мужик стоит на скамейке белый как стена и смотрит куда-то вдаль обречённо, это по вашему настоящий тренер?
Белый как стена или просяший поддержкиу фанатов при счёте 0-2 за 5 минут до конца матча тренер. Других вариантов то есть нет? Может подумать как выиграть и действия реальные предпринять,такой вот вариант меня больше устраивает. Если бы я был на матче и переживал за авангард и увидел тренера новичка, который так рьяно орёт и требует поддержки от меня, я бы подумал, а что это за клоун?)
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