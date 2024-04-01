Кравец о том, как Звягин заводил трибуны: «Показуха. А как же слова Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть?»
Михаил Кравец назвал показухой эмоции Сергея Звягина.
«Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда», который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков. Звягин объяснил это следующим образом: «Возникло желание показать болельщикам, что мы не остановимся».
– В этом контексте хотел узнать ваше мнение как специалиста, который находился внутри команды. Наверняка вы видели реакцию Сергея Звягина после второго гола «Локомотива» в последнем матче серии. Что думаете об этом?
– Для меня это показуха. А как же слова Дамира Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть?
Я никогда никого не просил наводить на себя камеру и показывать свои эмоции.
Я всегда был честен и откровенен. Как я реагировал, то и происходило со мной на скамейке, чем я жил и как я переживал за игру, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб