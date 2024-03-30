Звягин о том, как заводил трибуны на лавке: «Возникло желание показать болельщикам «Авангарда», что мы не остановимся»
Сергей Звягин рассказал, почему пытался завести болельщиков на игре «Авангарда».
«Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда», который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков.
– Уже завирусилось видео, как вы дирижировали трибунами: насколько это вам свойственно и почему вы почувствовали, что в этот момент нужно поступить именно так?
– Думаю, не свойственно.
Во втором периоде мы проигрывали 0:1. Я в середине второго периода просил человека с камерой между лавками, чтобы меня показали на кубе, потому что мы играем дома, у нас сумасшедшие болельщики, суперподдержка у нас здесь.
Но было ощущение настроения на трибунах тревожного ожидания, что вот все на кону, а вот мы проигрываем – и что сейчас будет...
Не знаю, вот так возникло желание, просто, чтобы постараться показать болельщикам, что мы не остановимся, чтобы они не останавливались, чтобы этот шум был просто постоянным – и чтобы соперник чувствовал, что это наша арена, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.
- рваный пиджак Сумманена
- жвачка Рябыкина
- глаза Кравеца
- эмоциональный порыв Звягина 🔥
Кстати, в 2021 году с кубком в руках Звягин тоже был крайне эмоционален :)
надеюсь со Звягиным нашей команде повезет больше чем с Кравцом