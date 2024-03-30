Звягин о том, как заводил трибуны на лавке: «Возникло желание показать болельщикам «Авангарда», что мы не остановимся»

Сергей Звягин рассказал, почему пытался завести болельщиков на игре «Авангарда».

« » проиграл « » (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда», который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков.

– Уже завирусилось видео, как вы дирижировали трибунами: насколько это вам свойственно и почему вы почувствовали, что в этот момент нужно поступить именно так?

– Думаю, не свойственно.

Во втором периоде мы проигрывали 0:1. Я в середине второго периода просил человека с камерой между лавками, чтобы меня показали на кубе, потому что мы играем дома, у нас сумасшедшие болельщики, суперподдержка у нас здесь.

Но было ощущение настроения на трибунах тревожного ожидания, что вот все на кону, а вот мы проигрываем – и что сейчас будет...

Не знаю, вот так возникло желание, просто, чтобы постараться показать болельщикам, что мы не остановимся, чтобы они не останавливались, чтобы этот шум был просто постоянным – и чтобы соперник чувствовал, что это наша арена, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» .