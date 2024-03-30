Звягин о том, как заводил трибуны на лавке: «Возникло желание показать болельщикам «Авангарда», что мы не остановимся»

Теги Авангард Локомотив болельщики Сергей Звягин видео КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Звягин рассказал, почему пытался завести болельщиков на игре «Авангарда».

«Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда», который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков.

– Уже завирусилось видео, как вы дирижировали трибунами: насколько это вам свойственно и почему вы почувствовали, что в этот момент нужно поступить именно так?

– Думаю, не свойственно.

Во втором периоде мы проигрывали 0:1. Я в середине второго периода просил человека с камерой между лавками, чтобы меня показали на кубе, потому что мы играем дома, у нас сумасшедшие болельщики, суперподдержка у нас здесь.

Но было ощущение настроения на трибунах тревожного ожидания, что вот все на кону, а вот мы проигрываем – и что сейчас будет...

Не знаю, вот так возникло желание, просто, чтобы постараться показать болельщикам, что мы не остановимся, чтобы они не останавливались, чтобы этот шум был просто постоянным – и чтобы соперник чувствовал, что это наша арена, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.

21 комментарий
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Это было круто!
+33
-1
+32
Звягин красавчик, почти последнее звено из банды Хартли. Надеюсь пару сезонов ещё поработает в Омске
+27
0
+27
Болельщики помнят:
- рваный пиджак Сумманена
- жвачка Рябыкина
- глаза Кравеца
- эмоциональный порыв Звягина 🔥
+21
0
+21
Ответ Tolkov
Болельщики помнят: - рваный пиджак Сумманена - жвачка Рябыкина - глаза Кравеца - эмоциональный порыв Звягина 🔥
- слёзы (счастья) Белоусова
+19
0
+19
Звягин в Ярославле своим болельщикам перчатки через стекло в подарок отправил по ходу матча, я ещё тогда подумал насколько он дружелюбен👍🏽
+18
0
+18
Единственный, кому было не все равно на результат :)

Кстати, в 2021 году с кубком в руках Звягин тоже был крайне эмоционален :)
+13
-3
+10
Звягин прям раскрылся в этой серии. Не знаю как у него получится с тренерством, но то что он неравнодушен это точно. Хотелось бы что бы он остался.
+10
-1
+9
Звягин красавчик, почти последнее звено из банды Хартли. Надеюсь пару сезонов ещё поработает в Омске
+5
0
+5
Было сильно, красавец мужик
+4
0
+4
После такого Порыва я чуть сам на лед не выбежал
+2
0
+2
Крутой мужик 👍💪
+3
-1
+2
Ответ Tolkov
Болельщики помнят: - рваный пиджак Сумманена - жвачка Рябыкина - глаза Кравеца - эмоциональный порыв Звягина 🔥
Кошелёк Сумманена ещё
+4
-2
+2
Ответ Габорик
Единственный, кому было не все равно на результат :) Кстати, в 2021 году с кубком в руках Звягин тоже был крайне эмоционален :)
Сомневаюсь что игрокам было все равно на результат
+3
-1
+2
Ответ Tolkov
Болельщики помнят: - рваный пиджак Сумманена - жвачка Рябыкина - глаза Кравеца - эмоциональный порыв Звягина 🔥
торс Разина забыл
0
0
0
Ответ Tolkov
Болельщики помнят: - рваный пиджак Сумманена - жвачка Рябыкина - глаза Кравеца - эмоциональный порыв Звягина 🔥
Лицо Боба, говорящего Ковальчуку : " Ай толд ю" ( Я говорил тебе!!) .
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К Сергею Евгеньевичу вопросов нет и быть не может. Весь в игре, весь в процессе, понимает чем занимается и всей душой любит это. Очень надеюсь, что его утвердят на Главного тренера!
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Мощь и харизма)
надеюсь со Звягиным нашей команде повезет больше чем с Кравцом
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Не знаю) он много отдал Авангарду, куда бы не пошел удачи ему
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Такого тренера нужно оставить в Авангарде Главным , он созрел для этой работы !
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