Кравец об «Авангарде»: «Звягин звонил Хартли, советовался… Ребята, может, сами что-то сделаете? В конспектах Боба что-то поменять? Меня предали люди, которые должны были поддержать»

Теги Авангард Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Богдан Киселевич Михаил Кравец Райан Спунер Матч ТВ Семен Чистяков Хоккей

Михаил Кравец заявил о предательстве в «Авангарде».

Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. После этой игры «Авангард» уступал 0-2 в серии.

Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмом матче.

– Что удивляет из сказанного по «Авангарду» после вашего ухода?

– То, что произошло какое-то суперсплочение. А мы что, играли без сплочения?

То есть все, что было в команде между мной и хоккеистами, – это было не так? Тогда как же мы побеждали? Как же мы двигались вперед? У нас команда радикально обновилась.

Я не буду переходить на душевные дела. Вернусь снова к системе. Вот серия с «Локомотивом» – в первых двух матчах у меня не было Райана Спунера. Центрфорвард первого звена – естественно, это очень большая потеря.

Мне пришлось переставлять народ, и это не очень сработало. Хотя первый матч мы провели неплохо. Чуть не повезло – Семен Чистяков попал в штангу, Богдан Киселевич упал в овертайме, и нам забили.

Второй матч – неудачная игра вратарей. Даже продвинутая статистика говорит, что «Локомотив» имел лишь шесть голевых моментов в матче, в котором он победил 7:0.

Но когда один вратарь выступает на 60% сэйвов, а второй – на 50%, что вы можете выиграть? Посмотрите, «Локомотив» побеждал «Авангард», когда Даниил Исаев показывал 70 или 80%? Нет, конечно.

И это все убирается на второй план. Разговор идет о суперсплочении и о том, что команда вдруг стала другой. А при мне разве команда была не такая?

И сам переход на прежнюю систему, когда Сергей Евгеньевич (Звягин) звонил Бобу Хартли, с ним советовался… Ребята, давайте, может, вы сами что-то сделаете? В конспектах Хартли, может, что-то поменять?

Проще все время говорить: «Я четыре года работал при Хартли». Получается, человек не мог два года понять: как же так – Кравец работает не по Хартли, а «Авангард» все равно побеждает?!

Я очень уважительно отношусь к Бобу. Это очень хороший тренер и человек, который увлечен хоккеем. Сам не играл на высоком уровне, но добился хороших результатов. Я ни в коем случае не говорю, что не надо играть так, как он.

Но в той ситуации, которая была у меня в этом году в команде, я должен был перейти на другую систему. Я должен был дать ребятам возможность играть иначе.

И эта концовка, снова повторю, нож в спину. Мне нужна была поддержка.

А те люди, которые должны были поддержать, – они меня предали, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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21 комментарий
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Ассистенты предали Кравца . Подсидели . Если это так , то в хоккейном мире все очень тесно связано, больше никто не возьмет Звягина тренером . Ну и Кравец после первого интервью надо остановиться . Иначе , его портрет уже будет со знаком минус . Видно , что мужик переживает . Предательство , каким бы оно ни было всеми переживается , кроме разведчиков , у которых нервы - титановые канаты .
+40
-1
+39
защитники Кравца, не смотревшие матчи Авангарда, немного не понимают, что победы во многом благодаря Ткачу, Буше и Спунеру. если бы не было этих игроков, то его бы еще в октябре поперли. вспомните как Гераськин играл в Аве, и как в Ммг
+9
0
+9
Да... Насчет Кравеца я ошибся. Ушат помоев вылевается на всех подряд. Это никому не идет на пользу, если он не планирует заканчивать карьеру тренера. Но что то видимо действительно в коллективе произошло. Возможно действительно его слили. Но в любом случае сильный человек просто перевернет эту страницу. И пойдет дальше. Но Кравец меня разочаровал... 😞
+4
-1
+3
Я на стороне Кравца
+6
-3
+3
Ответ КЕША
Ассистенты предали Кравца . Подсидели . Если это так , то в хоккейном мире все очень тесно связано, больше никто не возьмет Звягина тренером . Ну и Кравец после первого интервью надо остановиться . Иначе , его портрет уже будет со знаком минус . Видно , что мужик переживает . Предательство , каким бы оно ни было всеми переживается , кроме разведчиков , у которых нервы - титановые канаты .
Тоже самое можно было сказать и про самого Кравца, что он Димона предал, почему вот он ему не помог в нужный момент?
+5
-2
+3
Нож в спину. Всего лишь закон бумеранга. Сам он спокойно пришёл на живое место, в надежде подсидеть Рябыкина, так что не должен сейчас удивляться. Некрасиво так высказываться.
Другое дело, что Авангард после оплеухи 0:7 довёл бы серию до 7го матча и с ним, и с Звягиным, и с любым другим тренером.
+2
0
+2
Марина Кравец столько не говорит лшнего даже
+2
0
+2
Ответ n9bwfcppbt
защитники Кравца, не смотревшие матчи Авангарда, немного не понимают, что победы во многом благодаря Ткачу, Буше и Спунеру. если бы не было этих игроков, то его бы еще в октябре поперли. вспомните как Гераськин играл в Аве, и как в Ммг
Отлично сказано. Что бы защищать Кравца нужно не смотреть игры Авангарда. Я отсмотрел два года с ним. А после серии с Казанью точно понял что никуда мы с ним не приедем.
+1
0
+1
Ответ КЕША
Ассистенты предали Кравца . Подсидели . Если это так , то в хоккейном мире все очень тесно связано, больше никто не возьмет Звягина тренером . Ну и Кравец после первого интервью надо остановиться . Иначе , его портрет уже будет со знаком минус . Видно , что мужик переживает . Предательство , каким бы оно ни было всеми переживается , кроме разведчиков , у которых нервы - титановые канаты .
Я так думаю он в первую очередь говорил о Курьянове, что он предал и не поддержал. Про Спунера ходили слухи, даже тут писали, что у них конфликт и Кравец его сознательно не ставит в состав.
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Михаил Григорьевич, понятно, что вы начали перестановки. Но зачем было ставить Пьянова в первое звено?! Зачем надо было в регулярке загонять всю ведущую тройку, когда счет позволял доигрывать матчи Холодилиным и Рейнгардтом?
Зачем было давать такой айстайм Буше, Спунеру, Ткачеву, Шарипзянову и Чистякову, после которого те на полусогнутых катили на лавку? И в плей-офф им банально не хватило свежести.
Но если вы закладывали нагрузки на третий раунд, тогда зачем в игре с "Локомотивом" хотели перебегать его игроков? Зачем возились с ними по бортам?
Звягин в выигранных матчах играл вторым номером, что принесло результат, пусть и с долей везения. При этом защитники просто выбрасывали шайбу в среднюю, и всё.
Зачем у вас два крайних шли в форчекинг, после чего эти форварды не успевали "домой" помогать "центру", а?
Звягин перестроил эту тактику, оставляя второго крайка страхующим - и ярославцы уже не имели преимущества при атаке с ходу.
Почему ваш оборонительный "забор" на своей синей линии составлялся по такой схеме, что встречали только трое вместо четверых?
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А сам Кравец рябыкина не подсидел? Да и с Амура Кравца тоже со скандалом выгоняли. Такой вот человек.
Вся это говно результат работы генмена и двух огурцов, Титова и Аверина.
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я один начал от него уставать?
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Как оказалось Кравец не только физрук, но и ещё, скажем так не умный человек. Он что не понимает, что после таких речей ни один мало мальски серьёзный клуб его не возьмёт гт?
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Это показывает как лидеры Авангарда сняли с себя ответственность за результат. Какой бы Кравец там не был. Тело может подвести, но не характер!
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Должны были поддержать? Предали? Я не удивлён. Столько грязи вылил, кто за такого тренера биться будет. 0:7 проиграли, но винит других. Достойного тренера команда всегда поддержит.
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Авангард молодец что так поступил , другие клубы как Динамо Москва, СКА Питер , Салават готовы терпеть унижение и вылетать с позором из плэй-офф а Омск красавцы все сделали что бы сравнять серию , Локомотив выиграет кубок Гагарина, трактор если честно ни какой .
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Ответ КЕША
Ассистенты предали Кравца . Подсидели . Если это так , то в хоккейном мире все очень тесно связано, больше никто не возьмет Звягина тренером . Ну и Кравец после первого интервью надо остановиться . Иначе , его портрет уже будет со знаком минус . Видно , что мужик переживает . Предательство , каким бы оно ни было всеми переживается , кроме разведчиков , у которых нервы - титановые канаты .
Это не второе интервью.Это спротсклоуны разбили одно интервью на десять частей!
0
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Ответ КЕША
Ассистенты предали Кравца . Подсидели . Если это так , то в хоккейном мире все очень тесно связано, больше никто не возьмет Звягина тренером . Ну и Кравец после первого интервью надо остановиться . Иначе , его портрет уже будет со знаком минус . Видно , что мужик переживает . Предательство , каким бы оно ни было всеми переживается , кроме разведчиков , у которых нервы - титановые канаты .
Чел это бизнес, это большие деньги. Хоккеист играет и дает результат - хорошо, нет - пошел в ВХЛ или на рынок обратно. Тоже самое с тренером. Никого не волнуют эти детские обиды и тд. Это бизнес еще раз, начальнику не нравится работа сотрудника - он его увольняет. Не понимаю столько размышлений на этот счет, все же очевидно.
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Дело Бардина живёт.
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