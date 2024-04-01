Кравец об «Авангарде»: «Звягин звонил Хартли, советовался… Ребята, может, сами что-то сделаете? В конспектах Боба что-то поменять? Меня предали люди, которые должны были поддержать»

Михаил Кравец заявил о предательстве в «Авангарде».

Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. После этой игры «Авангард» уступал 0-2 в серии.

Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмом матче.

– Что удивляет из сказанного по « » после вашего ухода?

– То, что произошло какое-то суперсплочение. А мы что, играли без сплочения?

То есть все, что было в команде между мной и хоккеистами, – это было не так? Тогда как же мы побеждали? Как же мы двигались вперед? У нас команда радикально обновилась.

Я не буду переходить на душевные дела. Вернусь снова к системе. Вот серия с «Локомотивом» – в первых двух матчах у меня не было Райана Спунера. Центрфорвард первого звена – естественно, это очень большая потеря.

Мне пришлось переставлять народ, и это не очень сработало. Хотя первый матч мы провели неплохо. Чуть не повезло – попал в штангу, упал в овертайме, и нам забили.

Второй матч – неудачная игра вратарей. Даже продвинутая статистика говорит, что «Локомотив» имел лишь шесть голевых моментов в матче, в котором он победил 7:0.

Но когда один вратарь выступает на 60% сэйвов, а второй – на 50%, что вы можете выиграть? Посмотрите, «Локомотив» побеждал «Авангард», когда Даниил Исаев показывал 70 или 80%? Нет, конечно.

И это все убирается на второй план. Разговор идет о суперсплочении и о том, что команда вдруг стала другой. А при мне разве команда была не такая?

И сам переход на прежнюю систему, когда Сергей Евгеньевич ( ) звонил , с ним советовался… Ребята, давайте, может, вы сами что-то сделаете? В конспектах Хартли, может, что-то поменять?

Проще все время говорить: «Я четыре года работал при Хартли». Получается, человек не мог два года понять: как же так – Кравец работает не по Хартли, а «Авангард» все равно побеждает?!

Я очень уважительно отношусь к Бобу. Это очень хороший тренер и человек, который увлечен хоккеем. Сам не играл на высоком уровне, но добился хороших результатов. Я ни в коем случае не говорю, что не надо играть так, как он.

Но в той ситуации, которая была у меня в этом году в команде, я должен был перейти на другую систему. Я должен был дать ребятам возможность играть иначе.

И эта концовка, снова повторю, нож в спину. Мне нужна была поддержка.

А те люди, которые должны были поддержать, – они меня предали, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.