Кравец об «Авангарде»: «Звягин звонил Хартли, советовался… Ребята, может, сами что-то сделаете? В конспектах Боба что-то поменять? Меня предали люди, которые должны были поддержать»
Михаил Кравец заявил о предательстве в «Авангарде».
Специалист был уволен с поста главного тренера команды после поражения 0:7 от «Локомотива» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. После этой игры «Авангард» уступал 0-2 в серии.
Под руководством Сергея Звягина «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии, но проиграл 0:2 в седьмом матче.
– Что удивляет из сказанного по «Авангарду» после вашего ухода?
– То, что произошло какое-то суперсплочение. А мы что, играли без сплочения?
То есть все, что было в команде между мной и хоккеистами, – это было не так? Тогда как же мы побеждали? Как же мы двигались вперед? У нас команда радикально обновилась.
Я не буду переходить на душевные дела. Вернусь снова к системе. Вот серия с «Локомотивом» – в первых двух матчах у меня не было Райана Спунера. Центрфорвард первого звена – естественно, это очень большая потеря.
Мне пришлось переставлять народ, и это не очень сработало. Хотя первый матч мы провели неплохо. Чуть не повезло – Семен Чистяков попал в штангу, Богдан Киселевич упал в овертайме, и нам забили.
Второй матч – неудачная игра вратарей. Даже продвинутая статистика говорит, что «Локомотив» имел лишь шесть голевых моментов в матче, в котором он победил 7:0.
Но когда один вратарь выступает на 60% сэйвов, а второй – на 50%, что вы можете выиграть? Посмотрите, «Локомотив» побеждал «Авангард», когда Даниил Исаев показывал 70 или 80%? Нет, конечно.
И это все убирается на второй план. Разговор идет о суперсплочении и о том, что команда вдруг стала другой. А при мне разве команда была не такая?
И сам переход на прежнюю систему, когда Сергей Евгеньевич (Звягин) звонил Бобу Хартли, с ним советовался… Ребята, давайте, может, вы сами что-то сделаете? В конспектах Хартли, может, что-то поменять?
Проще все время говорить: «Я четыре года работал при Хартли». Получается, человек не мог два года понять: как же так – Кравец работает не по Хартли, а «Авангард» все равно побеждает?!
Я очень уважительно отношусь к Бобу. Это очень хороший тренер и человек, который увлечен хоккеем. Сам не играл на высоком уровне, но добился хороших результатов. Я ни в коем случае не говорю, что не надо играть так, как он.
Но в той ситуации, которая была у меня в этом году в команде, я должен был перейти на другую систему. Я должен был дать ребятам возможность играть иначе.
И эта концовка, снова повторю, нож в спину. Мне нужна была поддержка.
А те люди, которые должны были поддержать, – они меня предали, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Другое дело, что Авангард после оплеухи 0:7 довёл бы серию до 7го матча и с ним, и с Звягиным, и с любым другим тренером.
Зачем было давать такой айстайм Буше, Спунеру, Ткачеву, Шарипзянову и Чистякову, после которого те на полусогнутых катили на лавку? И в плей-офф им банально не хватило свежести.
Но если вы закладывали нагрузки на третий раунд, тогда зачем в игре с "Локомотивом" хотели перебегать его игроков? Зачем возились с ними по бортам?
Звягин в выигранных матчах играл вторым номером, что принесло результат, пусть и с долей везения. При этом защитники просто выбрасывали шайбу в среднюю, и всё.
Зачем у вас два крайних шли в форчекинг, после чего эти форварды не успевали "домой" помогать "центру", а?
Звягин перестроил эту тактику, оставляя второго крайка страхующим - и ярославцы уже не имели преимущества при атаке с ходу.
Почему ваш оборонительный "забор" на своей синей линии составлялся по такой схеме, что встречали только трое вместо четверых?
Вся это говно результат работы генмена и двух огурцов, Титова и Аверина.