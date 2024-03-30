Никита Щитов: «Авангарду» не пошла на пользу смена тренера. Уверен, они и при Кравце могли переломить ход серии. Зря его убрали»

Никита Щитов высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф-2024.

Омский клуб уступил « » в седьмом матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, после второго матча серии «Авангард» уволил тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен . Под его руководством клуб сумел сравнять счет в серии и довести ее до седьмого матча.

«Я изначально был уверен, что «Локомотив» пройдет «Авангард». Да, действительно, омичи смогли вернуться в эту серию, сравнять счет. Но Ярославль – хорошая молодая команда с опытным тренером. Это очень серьезный коллектив.

В седьмой игре шансы всегда 50 на 50. Да, «Авангард» играл дома, но в итоге допустил больше ошибок. «Локомотив» этим воспользовался – сказалось хладнокровие.

Что бы там ни говорили, считаю, что « » не пошла на пользу смена тренера. Так не делается. Уверен, что и при Михаиле Кравце «Авангард» мог переломить ход серии.

Да, проиграли 0:7 второй матч, но у каждого игрока есть самолюбие. Они в любом случае выходили бы и доказывали, что это случайность. Зря убрали Кравца и не дали ему доработать. Но тут уже виднее руководству клуба. Дальше идет сильнейший», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.