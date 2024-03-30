Никита Щитов: «Авангарду» не пошла на пользу смена тренера. Уверен, они и при Кравце могли переломить ход серии. Зря его убрали»

Теги Авангард Локомотив Никита Щитов Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф-2024.

Омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, после второго матча серии «Авангард» уволил тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Звягин. Под его руководством клуб сумел сравнять счет в серии и довести ее до седьмого матча.

«Я изначально был уверен, что «Локомотив» пройдет «Авангард». Да, действительно, омичи смогли вернуться в эту серию, сравнять счет. Но Ярославль – хорошая молодая команда с опытным тренером. Это очень серьезный коллектив.

В седьмой игре шансы всегда 50 на 50. Да, «Авангард» играл дома, но в итоге допустил больше ошибок. «Локомотив» этим воспользовался – сказалось хладнокровие.

Что бы там ни говорили, считаю, что «Авангарду» не пошла на пользу смена тренера. Так не делается. Уверен, что и при Михаиле Кравце «Авангард» мог переломить ход серии.

Да, проиграли 0:7 второй матч, но у каждого игрока есть самолюбие. Они в любом случае выходили бы и доказывали, что это случайность. Зря убрали Кравца и не дали ему доработать. Но тут уже виднее руководству клуба. Дальше идет сильнейший», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вок как раз Звягин и переломил исход серии. А как он заводил трибуны при -2. Кравец до такова бы не до думался. Стоял бы с каменным лицом и думал что говорить на пресухе
+23
-4
+19
Мы в прошлом году увидели с Акбарсом, как он может ход серии переломить
+20
-3
+17
были взлёты были падения. кубок 1 а команд 23.каждый за своих болеет.ястребы спасибо за сезон.дальше всем удачи. болельщик авангард
+17
0
+17
Спасибо , но вряд ли с Кравецом до 7 матча бы дошли. Со Звягиным хоть надежда появилась какая-то и пропускать стали меньше. В любом случае всем спасибо, надеюсь в следующем сезоне усилим защиту и сольем баласт.
+11
-3
+8
сначала пошла на пользу....а потом екорный бабай не пошла .Всё спасибо авангарда за сезон .ждём нового чемпионата.
+4
0
+4
Никита Щетов это кто вообще ?
+3
0
+3
Бред)
+2
0
+2
Ловите наркомана
+3
-2
+1
Ответ Никита Зайцев
Мы в прошлом году увидели с Акбарсом, как он может ход серии переломить
Вы так пишите как будто с Хартли они горели 0-3 или 3-1 и перемалывали.При Хартли все ввели в счете, и нужды перламывать не было. Так то примеров когда именно переламывает не так много.И не важно кто тренер Хартли или ЗХБ.Ну а уж про сравнение составов и говорить не стоит. Оставка Кравца все равно ничего не дала кроме плохого репутационного следа.Не нравился тренер надо было снимать раньше
+6
-5
+1
Тренера сняли правильно, неправильно только что слишком поздно. При этом, человек Кравец видимо очень достойный, жаль что не сложилось.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий