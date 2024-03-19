«Авангард» уволил Кравца после 0:7 от «Локомотива». Клуб уступает 0-2 в серии Кубка Гагарина

Тренер Михаил Кравец покинул «Авангард».

Омский клуб расторг контракт с главным тренером по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен .

В серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» уступает « » 0-2. 18 марта во втором матче серии омский клуб проиграл со счетом 0:7.

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки « » отправится в Ярославль», – говорится в сообщении клуба.

Михаил Кравец возглавлял «Авангард» с 2022 года.