«Авангард» уволил Кравца после 0:7 от «Локомотива». Клуб уступает 0-2 в серии Кубка Гагарина
Тренер Михаил Кравец покинул «Авангард».
Омский клуб расторг контракт с главным тренером по соглашению сторон.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.
В серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» уступает «Локомотиву» 0-2. 18 марта во втором матче серии омский клуб проиграл со счетом 0:7.
«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», – говорится в сообщении клуба.
Михаил Кравец возглавлял «Авангард» с 2022 года.
Кравец хорошо натаскал команду в регулярке, но в плей-офф он полностью проигрывает в гейм-менеджменте Никитину. По всем статьям. Первое звено закрыли, плана Б нет, команда разваливается.
И не забываем про умышленный слив концовки регулярки, чтобы в Хабаровск не летать. Не знаю, чье это было решение, но хоккей такое не прощает.
Ну теперь-то точно серию выиграют.
- Гена, за что?!
- Но ведь надо же что-то делать!!!
Испанский стыд 🤦🏻♂️
Вы только представьте что они сделали этот финт, и еще серию проиграют.И следующий тренер будет думать что его вообще по среди ночи захотят и снимут, нет никаких моральных и профессиональных барьеров на любую дичь.
если бы авангарда не существовало, его бы стоило выдумать)))
Магнитка больше хотела, Магнитка забрала.