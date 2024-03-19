«Авангард» уволил Кравца после 0:7 от «Локомотива». Клуб уступает 0-2 в серии Кубка Гагарина

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин отставки КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Тренер Михаил Кравец покинул «Авангард».

Омский клуб расторг контракт с главным тренером по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

В серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» уступает «Локомотиву» 0-2. 18 марта во втором матче серии омский клуб проиграл со счетом 0:7.

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», – говорится в сообщении клуба.

Михаил Кравец возглавлял «Авангард» с 2022 года.

Материалы по теме

209 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Авангард себе не изменяет)))
+116
-1
+115
Спасибо что не в перерыве. Омск закончил с хоккеем в этом сезоне
+101
-4
+97
И зачем?
+59
-3
+56
Если говорить по сути дела, то решение логичное, но только по окончании сезона (если он будет завален, а он очевидно будет).

Кравец хорошо натаскал команду в регулярке, но в плей-офф он полностью проигрывает в гейм-менеджменте Никитину. По всем статьям. Первое звено закрыли, плана Б нет, команда разваливается.

И не забываем про умышленный слив концовки регулярки, чтобы в Хабаровск не летать. Не знаю, чье это было решение, но хоккей такое не прощает.
+54
-6
+48
Отвратительный поступок от команды по отношению к тренеру. В плей-офф регулярно случаются такие матчи, когда у одних не получается ничего, а у вторых все залетает. Желаю балашихинской команде за столь мерзотный поступок закончить сезон с 0-4 в серии.
+50
-8
+42
эмоциональные решения до добра не доведут, в ПО НХЛ часто такие разгромы случаются и никого не увольняют, какая разница проиграть в 6-м овертайме или 0-7 в основное время , на этом серия не кончается.
+42
-1
+41
Давно такого прекрасного из Омска не было.

Ну теперь-то точно серию выиграют.
+40
0
+40
Ответ Evg831
Еронкос как раз освободился))
Нет, его не утвердят. Он на матчи не ходит.
+34
0
+34
Ответ 2vdhrvmmzf
Много таких прецедентов еще было чтоб во время ПО увольняли?))
Авангард только 4 раза так делал)))
+30
0
+30
Премия "Федун года" неожиданно ускользает из рук ФК "Краснодар"
+25
0
+25
Не зря слили последний матч регулярки 👍🏻
+23
-1
+22
Еронкос как раз освободился))
+21
0
+21
Ответ Алекс Рава
И зачем?
А что им терять
+20
-2
+18
Гена с Чебурашкой опаздывают на поезд. А поезд уже отошел, набирает скорость. Они, что есть сил бегут за ним с чемоданами по перрону, кричат. Уже понятно, что не успеют... И тут Гена бросает чемоданы и с размаху бьёт Чебурашке в бубен.
- Гена, за что?!
- Но ведь надо же что-то делать!!!
+17
0
+17
Ответ Kalambus
Авангард себе не изменяет)))
ага, ща Сумманена позовут
+16
0
+16
Михаил Григорьевич, я надеюсь Вы читаете спортивные ресурсы , хочу Вам выразить огромную благодарность, спасибо вам большое, я уверен , что Вы недостойны такого скотского отношения к себе...
+18
-2
+16
Ухахах Узнаю старый добрый Авангард, в 11-м году они уволили Сумманена перед 7-м матчем с Магниткой. Ушел дядя Саша Крылов из клуба, и все у омичей пошло по одному месту.
+15
0
+15
Наиглупейшее решение руководства клуба…
Испанский стыд 🤦🏻‍♂️
+16
-3
+13
Ответ Алекс Рава
И зачем?
Так надо )
+11
0
+11
Ответ Андрей Калинин
Небольшой шанс спасти серию или репутация у юзеров спортса, что же выбрать. Кравца в любом случае уволили бы, оба поражения тренерские.
Не ну если мыслить на 3 дня вперед то еще как то ок.Но в целом тебе ж летом тренеров звать,да какой уж , тебе впереди еще кучу лет звать тренеров.Кто тебе пойдет после такого?Только за огромную переплату, вместе с огромной неустойкой. Репутация это не только среди болел,это еще и среди коллег.
Вы только представьте что они сделали этот финт, и еще серию проиграют.И следующий тренер будет думать что его вообще по среди ночи захотят и снимут, нет никаких моральных и профессиональных барьеров на любую дичь.
+13
-3
+10
узнаю старый добрый Авангард)))
+10
0
+10
ахахахахахаха.
если бы авангарда не существовало, его бы стоило выдумать)))
+12
-3
+9
Круто у вас в Авангарде, не то что в Салавате, второй год первый раунд не проходим и никаких изменений всех все устраивает .
+9
0
+9
Ответ Сергей Лепехин
Репутацию
Небольшой шанс спасти серию или репутация у юзеров спортса, что же выбрать. Кравца в любом случае уволили бы, оба поражения тренерские.
+10
-2
+8
Господи! Зачем возвращаться во времена шалаевщины и Бардина?! 0:7 забывается быстрее, чем все эти околохоккейные скандалы.
+9
-2
+7
Магнитке 7-1 проиграли и ни чего страшного, потом чемпионами стали
+7
0
+7
если мне не изменяет память, когда то при Захаркине СЮ жёстко влетел Казани 0-8, но в итоге взял серию. к чему эти панические шаги
+8
-1
+7
Крылов был цирк уезжал в турне))) Крылов уехал цирк вернулся))
+6
0
+6
Ответ vzi
Если говорить по сути дела, то решение логичное, но только по окончании сезона (если он будет завален, а он очевидно будет). Кравец хорошо натаскал команду в регулярке, но в плей-офф он полностью проигрывает в гейм-менеджменте Никитину. По всем статьям. Первое звено закрыли, плана Б нет, команда разваливается. И не забываем про умышленный слив концовки регулярки, чтобы в Хабаровск не летать. Не знаю, чье это было решение, но хоккей такое не прощает.
Большой плюс за первые два абзаца, но вот за третий…спорно. Косвенно, конечно, можно притянуть, что попу игроки Авангарда не рвали в Магнитогорске, но то, что «умышленно сливали» - это домыслы в пользу бедных.
Магнитка больше хотела, Магнитка забрала.
+11
-5
+6
Не смотрел не одной игры ПО. Потому что знал результат. Серьезная команда размажет Авангард Кравца. Так собственно и произошло. Сейчас уже конечно поздно менять тренера. Его надо было менять в начале сезона. Поскольку ошибок своих он не учел. Курьянов тоже наошибался ему тоже в тренера, а не генменом. А то селекцией у нас рулит бабай. В общем, прости Крылов, мы все просрали, причем очень быстро.
+7
-2
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий