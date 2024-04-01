Пашков о победе «Локомотива» над «Авангардом»: «Исаев выиграл седьмой матч»

Александр Пашков прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом».

Ярославский клуб выиграл со счетом 2:0 в 7-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Очень интересный, сложный матч со всех точек зрения. Не могу сказать, что Омск уступил. Проиграл матч, но игра была равная.

Вратари очень прилично сыграли. Исаев просто выиграл этот седьмой матч, если смотреть по важности моментов.

« » показал, что в Омске есть команда, но и Ярославль доказал, что способен выбираться из сложных извилин плей-офф.

Вышли из ситуации достойно, обе команды выглядели здорово, но победитель должен быть только один», – сказал олимпийский чемпион .