Пашков о победе «Локомотива» над «Авангардом»: «Исаев выиграл седьмой матч»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Александр Пашков Даниил Исаев Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом».

Ярославский клуб выиграл со счетом 2:0 в 7-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Очень интересный, сложный матч со всех точек зрения. Не могу сказать, что Омск уступил. Проиграл матч, но игра была равная.

Вратари очень прилично сыграли. Исаев просто выиграл этот седьмой матч, если смотреть по важности моментов.

«Авангард» показал, что в Омске есть команда, но и Ярославль доказал, что способен выбираться из сложных извилин плей-офф.

Вышли из ситуации достойно, обе команды выглядели здорово, но победитель должен быть только один», – сказал олимпийский чемпион Пашков.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Команда выиграла
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий