«Авангард» должен был проходить такой «Локомотив». К хоккею Хартли Омску не нужно возвращаться, надо с шайбой больше играть». Бабаев о 3-4

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин Боб Хартли Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Шуми Бабаев удивлен тем, что «Авангард» не выбил «Локомотив» в плей-офф.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» уступил «Локомотиву» в 7-м матче серии (0:2, 3-4).

«Омск проиграл седьмой матч. Если в дальнейшем у них будет хоккей Хартли, то им придется много народа менять. Я думаю, что это не тот хоккей, к которому нужно возвращаться. Это лично мое мнение, что Омск не должен играть в такой хоккей.

В последней игре «Авангарда» мне не понравилось, что они все равно свалились на прохождение средней зоны через подставление – до того Ярославль их перекрыл.

Вот этот хоккей Хартли, который мне не понравился. Потому что все-таки надо стараться, чтобы команда с шайбой больше играла.

Считаю, что Омск сгубили свои же ошибки. Команда играла лучше, интереснее, активнее, агрессивнее. Ярославль мне вообще не понравился, как и не нравилась игра их в регулярном чемпионате.

Мы видели из-за чего проиграл Омск один из матчей, когда допустили три ошибки и получили три гола. Также мы видели, кто ошибся в последней игре.

«Авангард» просто должен был проходить такой «Локомотив». Поначалу да, пока у них были силы, они нагнетали, ломились туда, но опять – примитивный хоккей был», – сказал агент Бабаев.

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7 комментариев
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Такой тренер пропадает.
Поливание Локомотива продолжается, ничего нового. Надеюсь, ни одного клиента не будет в Локо от этого эксперта)
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понять не могу, кто у него не трудоустроен, что он так лижет Омску?😁
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я как болельщик авангарда....все поезд ушёл. пишите письма. если да потом.это уже история
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мы все за хороший честный хоккей
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"такой Локомотив" ?
Видно не усвоили урока. Гордыня. Тем хуже для них...
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Авангард проиграл, потому что слишком мало клиентов агентства в составе. Хотя, Бойков, Чмыхов, Верба помогали как могли.

Беляев наверное тоже оттуда же :)
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Ответ Empress
Такой тренер пропадает. Поливание Локомотива продолжается, ничего нового. Надеюсь, ни одного клиента не будет в Локо от этого эксперта)
вот я лично локомотив чеснто победил. авангард вам так пойдёт ответ
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