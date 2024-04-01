«Авангард» должен был проходить такой «Локомотив». К хоккею Хартли Омску не нужно возвращаться, надо с шайбой больше играть». Бабаев о 3-4

Шуми Бабаев удивлен тем, что «Авангард» не выбил «Локомотив» в плей-офф.

Во втором раунде Кубка Гагарина « » уступил « » в 7-м матче серии (0:2, 3-4).

«Омск проиграл седьмой матч. Если в дальнейшем у них будет хоккей , то им придется много народа менять. Я думаю, что это не тот хоккей, к которому нужно возвращаться. Это лично мое мнение, что Омск не должен играть в такой хоккей.

В последней игре «Авангарда» мне не понравилось, что они все равно свалились на прохождение средней зоны через подставление – до того Ярославль их перекрыл.

Вот этот хоккей Хартли, который мне не понравился. Потому что все-таки надо стараться, чтобы команда с шайбой больше играла.

Считаю, что Омск сгубили свои же ошибки. Команда играла лучше, интереснее, активнее, агрессивнее. Ярославль мне вообще не понравился, как и не нравилась игра их в регулярном чемпионате.

Мы видели из-за чего проиграл Омск один из матчей, когда допустили три ошибки и получили три гола. Также мы видели, кто ошибся в последней игре.

«Авангард» просто должен был проходить такой «Локомотив». Поначалу да, пока у них были силы, они нагнетали, ломились туда, но опять – примитивный хоккей был», – сказал агент .