Алексей Дементьев: «У «Локомотива» самая сильная защитная линия в лиге. Он делает поступательные шаги к вершинам результата»

Алексей Дементьев высоко оценил игру «Локомотива» в обороне против «Авангарда».

« » сыграл очень уверенно. Мне кажется, что на сегодняшний день самая сильная защитная линия в лиге у Ярославля.

В принципе, они это показали. Плюс к тому, что начали очень активно первый период.

Ярославль в своем развитии делает серьезные поступательные шаги к вершинам результата, который они сейчас показывают. Ярославль извлек уроки из ошибок, которые они допускали ранее, и просто не оставил шансов « ». Такие матчи играют огромную роль для становления коллектива», – сказал агент.