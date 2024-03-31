Алексей Дементьев: «У «Локомотива» самая сильная защитная линия в лиге. Он делает поступательные шаги к вершинам результата»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высоко оценил игру «Локомотива» в обороне против «Авангарда».

«Локомотив» сыграл очень уверенно. Мне кажется, что на сегодняшний день самая сильная защитная линия в лиге у Ярославля.

В принципе, они это показали. Плюс к тому, что начали очень активно первый период.

Ярославль в своем развитии делает серьезные поступательные шаги к вершинам результата, который они сейчас показывают. Ярославль извлек уроки из ошибок, которые они допускали ранее, и просто не оставил шансов «Авангарду». Такие матчи играют огромную роль для становления коллектива», – сказал агент.

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