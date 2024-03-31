Кожевников о «Локомотиве»: «Машина. Но смотреть их матчи – не самое интересное дело. «Авангард», «Спартак», СКА, «Салават», «Магнитка» – эти трансляции всегда включу»
Александр Кожевников поделился мнением об игре «Локомотива».
Клуб победил «Авангард» 4-3 в серии второго раунда и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
– Что скажете о «Локомотиве»?
– Машина. Никогда не останавливается, все время едет, на максимальных скоростях. Видимо, крепкий чай проводники этого состава заваривают! (смеется)
Другое дело, что смотреть матчи «Локомотива» – не самое интересное дело. «Авангард», «Спартак», СКА, «Салават Юлаев», «Магнитка» – телетрансляции матчей этих команд всегда включу. А вот с просмотром «Локомотива» можно и воздержаться, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.