Кожевников о «Локомотиве»: «Машина. Но смотреть их матчи – не самое интересное дело. «Авангард», «Спартак», СКА, «Салават», «Магнитка» – эти трансляции всегда включу»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив СКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением об игре «Локомотива».

Клуб победил «Авангард» 4-3 в серии второго раунда и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

– Что скажете о «Локомотиве»?

– Машина. Никогда не останавливается, все время едет, на максимальных скоростях. Видимо, крепкий чай проводники этого состава заваривают! (смеется)

Другое дело, что смотреть матчи «Локомотива» – не самое интересное дело. «Авангард», «Спартак», СКА, «Салават Юлаев», «Магнитка» – телетрансляции матчей этих команд всегда включу. А вот с просмотром «Локомотива» можно и воздержаться, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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24 комментария
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А есть ли люди, которые переживают, что Кожевников не смотрит игры Локомотива?
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Включай матчи СКА, Спартака, Салавата, Авангарда, но только в повторе,и получай удовольствие.
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Да всем плевать что тебе нравится смотреть. Ты бы и на игру Ротенберга Романа в команде ЧП смотрел круглыми сутками. Локомотив идет за кубком, а ты перди дальше на своем диване. Кстати , Ротенберга любой паренек из ДЮСШ 2009-2007 будет возить , как небритого пацана на конверте.
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Ответ Melnikov1968
Включай матчи СКА, Спартака, Салавата, Авангарда, но только в повторе,и получай удовольствие.
Вот это по нашему, молодца, так его.
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Ответ КЕША
Да всем плевать что тебе нравится смотреть. Ты бы и на игру Ротенберга Романа в команде ЧП смотрел круглыми сутками. Локомотив идет за кубком, а ты перди дальше на своем диване. Кстати , Ротенберга любой паренек из ДЮСШ 2009-2007 будет возить , как небритого пацана на конверте.
Так его Костя, а то он смотреть не буду, да кому интересно его мнение, совсем обнаглел!
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Сначала в магазин сгоняет, потом телик включит. А после уж эксперта.
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смешной человек) наверное алкоголик...
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был нормальным хоккеистом,выигрывал разные титулы,вот до чего может довести человека алкоголь,несет всякую пургу
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Ответ Евгений Исаев
А есть ли люди, которые переживают, что Кожевников не смотрит игры Локомотива?
Совершенно нет. Результат говорит сам за себя. Более того, еще и деньги платим за просмотр матча на Арене, представляете)
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отчасти он прав этот роботизированный хоккей сложно смотреть. им даже радоваться не разрешают после забитых шайб
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Ответ wolf 100
был нормальным хоккеистом,выигрывал разные титулы,вот до чего может довести человека алкоголь,несет всякую пургу
Он прав, хоккей Локо унылый, глупо отрицать очевидное.
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Лизнул 😀
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Лучше от бухал воздержись
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Прямо сейчас. Авангард пройден, Спартак забил шайб за эту стадию меньше Локомотива(пусть даже при минус одной игре), Металлург тоже забил меньше. Но Локомотив у него скучный.
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умный хоккеист такого никогда не скажет
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Ответ Евгений Исаев
А есть ли люди, которые переживают, что Кожевников не смотрит игры Локомотива?
Конечно. Я как узнаю, что Кожева не будет игру Локо смотреть, так грустно становится. Ему ведь теперь придется в повторах пересматривать игры Авы, СКА, Салавата, Спартака.
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Ну из них только Магнитка осталась в деле)
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Главное игры ска смотрите,не пропустите
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Ответ Kenshin
Он прав, хоккей Локо унылый, глупо отрицать очевидное.
Ты не понимаешь, после просмотрв этой тяномотины от никитина, миллионы пацанов по всей России захотят заниматься хоккеем!
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Ответ Ильдар Абдрашитов
отчасти он прав этот роботизированный хоккей сложно смотреть. им даже радоваться не разрешают после забитых шайб
Правда??? Ниче себе😮. А я думал, че это они такие хмурые после каждой забитой шайбы на лавку уезжают.
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Ответ Ильдар Абдрашитов
отчасти он прав этот роботизированный хоккей сложно смотреть. им даже радоваться не разрешают после забитых шайб
По моей абсолютно надежной инсайдерской инфе за каждую заброшенную шайбу игроков Локо кладут в раздевалке на скамью и Никитин лично лупит розгами. Зуб даю! Ну так и чего им радоваться то?
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