Щитов о 3-3: «Это сюрприз, что «Авангард» смог отыграться в серии с «Локомотивом». Шарипзянов говорил, что Кравец слишком эмоционально вел себя во время матчей, это могло мешать команде»

Никита Щитов удивился тому, что «Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом».

Вчера «Авангард» на выезде победил « » (3:2), уступая 0:2. Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина стал 3-3, команды проведут 7-й матч 30 марта в Омске.

«Для меня стало сюрпризом, что «Авангард» смог отыграться в серии с «Локомотивом». Не думал, что у них это получится.

На днях прочитал интервью , где он рассказал, что бывший главный тренер омичей слишком эмоционально вел себя во время матчей, это могло мешать команде. Может, это действительно было проблемой?

Сейчас ребята из « » успокоились, показывают свой максимум, как это и должно быть в играх плей‑офф. У Омска есть отличные мастера в команде, самолюбие каждого из них было задето после поражения 0:7, они хотят отыграться за тот матч.

Не думаю, что у кого‑то будет преимущество в седьмом матче серии. «Авангард» – более опытная команда, которая недавно выигрывала , «Локомотив» же – более молодой.

Шансы клубов на выход в полуфинал – 50 на 50, все решит реализация и игра вратарей», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.