Щитов о 3-3: «Это сюрприз, что «Авангард» смог отыграться в серии с «Локомотивом». Шарипзянов говорил, что Кравец слишком эмоционально вел себя во время матчей, это могло мешать команде»

Теги Авангард Локомотив Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов удивился тому, что «Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом».

Вчера «Авангард» на выезде победил «Локо» (3:2), уступая 0:2. Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина стал 3-3, команды проведут 7-й матч 30 марта в Омске. 

«Для меня стало сюрпризом, что «Авангард» смог отыграться в серии с «Локомотивом». Не думал, что у них это получится.

На днях прочитал интервью Шарипзянова, где он рассказал, что бывший главный тренер омичей Кравец слишком эмоционально вел себя во время матчей, это могло мешать команде. Может, это действительно было проблемой?

Сейчас ребята из «Авангарда» успокоились, показывают свой максимум, как это и должно быть в играх плей‑офф. У Омска есть отличные мастера в команде, самолюбие каждого из них было задето после поражения 0:7, они хотят отыграться за тот матч.

Не думаю, что у кого‑то будет преимущество в седьмом матче серии. «Авангард» – более опытная команда, которая недавно выигрывала Кубок Гагарина, «Локомотив» же – более молодой.

Шансы клубов на выход в полуфинал – 50 на 50, все решит реализация и игра вратарей», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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2 комментария
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Ответ Dragon10
Всем хорош Шарипзянов, он капитан, люди у него интересуются, много интервью раздаёт. Только на личности часто переходит, сейчас то чего пинать Кравеца, выигрываете - молодцы, просто порадоваться можно.
А где Шарипзянов пинает Кравеца? Он рассказал одну из причин.
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