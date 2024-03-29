Игумнов о смене Кравца на Звягина: «Стали отдавать больше эмоций не на лавку, а на лед. Атмосфера в «Авангарде» хорошая»
Иван Игумнов высказался об атмосфере в «Авангарде» после ухода Михаила Кравца.
Омский клуб расторг контракт с тренером по соглашению сторон после того, как во втором матче серии против «Локо» команда проиграла со счетом 0:7.
– Правда ли, что после смены тренера – ушел Михаил Кравец, главным стал Сергей Звягин – на скамейке «Авангарда» стало меньше эмоций? Теперь вы действуете более хладнокровно и рационально.
– Наверное, мы стали отдавать больше эмоций не на лавку, а на лед. Не знаю, как смотрится со стороны и что вы видите. Но мы настроены на игры, отдаем туда все силы.
А вообще атмосфера в команде у нас хорошая. Мы только на позитиве. Нет никаких негативных эмоций. Когда мы пропускаем, то друг друга только поддерживаем. Идем вперед, верим в партнеров.
– В истории КХЛ не так много примеров, когда команда спасала серию со счета 0-2, проиграв два домашних матча на старте. Вы готовы войти в историю?
– Мы сейчас на этом не зацикливаемся. История – это те матчи, которые уже прошли. Мы просто хотим выйти на следующий матч и в нем победить, – сказал форвард «Авангарда» Игумнов.
Удачи и победы в 7м матче 🙏🤞