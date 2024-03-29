Игумнов о смене Кравца на Звягина: «Стали отдавать больше эмоций не на лавку, а на лед. Атмосфера в «Авангарде» хорошая»

Иван Игумнов высказался об атмосфере в «Авангарде» после ухода Михаила Кравца.

Омский клуб расторг контракт с тренером по соглашению сторон после того, как во втором матче серии против « » команда проиграла со счетом 0:7.

– Правда ли, что после смены тренера – ушел , главным стал – на скамейке « » стало меньше эмоций? Теперь вы действуете более хладнокровно и рационально.

– Наверное, мы стали отдавать больше эмоций не на лавку, а на лед. Не знаю, как смотрится со стороны и что вы видите. Но мы настроены на игры, отдаем туда все силы.

А вообще атмосфера в команде у нас хорошая. Мы только на позитиве. Нет никаких негативных эмоций. Когда мы пропускаем, то друг друга только поддерживаем. Идем вперед, верим в партнеров.

– В истории не так много примеров, когда команда спасала серию со счета 0-2, проиграв два домашних матча на старте. Вы готовы войти в историю?

– Мы сейчас на этом не зацикливаемся. История – это те матчи, которые уже прошли. Мы просто хотим выйти на следующий матч и в нем победить, – сказал форвард «Авангарда» Игумнов.