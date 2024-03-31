Александр Кожевников: «Когда увидел орущего на лавке Звягина, понял, что «Авангард» не вытянет 7-ю игру. Нельзя вот так терять эмоции на ровном месте!»

Александр Кожевников высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф-2024.

Омский клуб уступил « » в седьмом матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Чего не хватило « », чтобы все-таки выиграть у «Локомотива», казалось бы, проигранную при 1-3 серию?

– После 0:7 Омск пошел на риск с отставкой тренера. Как бы негативно я к ней ни относился, она сработала, команда добавила в агрессии.

После спасенной с 0:2 шестой игры в Ярославле «Авангард» воспринимал уже как фаворита. Но в седьмой игре Омск ушел в тактический, в общем-то закрытый хоккей. А в таком стиле нынешний «Локомотив» не обыграть.

– Ваше замечание новому тренеру Сергею Звягину?

– Мне понравилось, как он сработал во второй половине серии. Но главный тренер – это сложнейшая профессия, сразу не научишься.

Понял это в седьмом матче, когда увидел орущего на лавке Звягина. Нельзя вот так на ровном месте терять эмоции! После этого эпизода понял, что Омск не вытянет седьмую игру.

– Как оцените сезон Омска?

– На твердую четверку. Еще летом был уверен в том, что после кадровой передряги фактически разрушенный «Авангард» обречен на провал. Там не было ни вратаря, ни первого звена, ни второго, ни какой-то идеи.

Но Антон Курьянов и Ко проявили себя кризисными менеджерами, быстро слепили симпатичную команду. Да и по ходу сезона многие обмены сработали. Смогли, например, найти достойного вратаря Хомченко, мне он в плей-офф запомнился.

Я как-то говорил Курьянову, что рыжим всегда везет. Он это доказывает, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб