Александр Кожевников: «Когда увидел орущего на лавке Звягина, понял, что «Авангард» не вытянет 7-ю игру. Нельзя вот так терять эмоции на ровном месте!»

Теги Авангард Локомотив Антон Курьянов Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Павел Хомченко Хоккей

Александр Кожевников высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф-2024.

Омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Чего не хватило «Авангарду», чтобы все-таки выиграть у «Локомотива», казалось бы, проигранную при 1-3 серию?

– После 0:7 Омск пошел на риск с отставкой тренера. Как бы негативно я к ней ни относился, она сработала, команда добавила в агрессии.

После спасенной с 0:2 шестой игры в Ярославле «Авангард» воспринимал уже как фаворита. Но в седьмой игре Омск ушел в тактический, в общем-то закрытый хоккей. А в таком стиле нынешний «Локомотив» не обыграть.

– Ваше замечание новому тренеру Сергею Звягину?

– Мне понравилось, как он сработал во второй половине серии. Но главный тренер – это сложнейшая профессия, сразу не научишься. 

Понял это в седьмом матче, когда увидел орущего на лавке Звягина. Нельзя вот так на ровном месте терять эмоции! После этого эпизода понял, что Омск не вытянет седьмую игру.

– Как оцените сезон Омска?

– На твердую четверку. Еще летом был уверен в том, что после кадровой передряги фактически разрушенный «Авангард» обречен на провал. Там не было ни вратаря, ни первого звена, ни второго, ни какой-то идеи.

Но Антон Курьянов и Ко проявили себя кризисными менеджерами, быстро слепили симпатичную команду. Да и по ходу сезона многие обмены сработали. Смогли, например, найти достойного вратаря Хомченко, мне он в плей-офф запомнился.

Я как-то говорил Курьянову, что рыжим всегда везет. Он это доказывает, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб

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36 комментариев
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А вот и знаток начинает мочить человека из системы Хартли. Сергей Евгеньевич, не обращайте внимания на эту шваль!
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Кожевников: когда увидел недопитую бутылку водки на столе, понял, что не сдержусь. Нельзя вот так терять спирт на ровном месте!
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Эй калдырь , а если бы йозе марино так орал и махал?сказал бы 100%что он передает команде свою энергию и живет игрой итд,короче говоря язык бы засунул по самый не балуй 😀интересно просто кто берет у этого не знаю даже как назвать его интервью , он и не тренер и даже не эскперт хоккейный,просто обычный алкаш и 🤡
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Эксперты подъехали. Какой там у Кожевникова тренерский опыт?
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Нормальная попытка взбодрить команду и болельщиков. Кожевников предвзято относится к Авангарду. Скорее всего из-за Хартли.
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Ответ Alexander Firsov
Комментарий скрыт
Ты сам понял что написал ?😂🤣
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Когда увидел Кожевникова, сразу понял что он вытянет. 2 раза по 0.5
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Кожевников, Главтренер не на игроков своих так выплёскивал эмоции ,а хотел взбодрить этим своих болельщиков ,что бы игроки получили от них ещё большей энергетики ,поддержки !
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По такой логике Диего Симеоне бы провалился в Атлетико)
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Ну конечно, лучше стоять с каменным лицом Кравеца и не понимать, как вообще этот матч спасать.
По мне так это завело команду, немного не повезло с реализации.
Локомотиву удачи в полуфинале
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Закусывать надо, человек любыми способами пытался вытянуть игру.
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Ответ artem21
Кожевников: когда увидел недопитую бутылку водки на столе, понял, что не сдержусь. Нельзя вот так терять спирт на ровном месте!
Нееее, тут по другому.
Кожевников: "Когда мне врачи сказал что мне нужно закодироваться и разбить поллитра, я его чуть не убил".
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Одно упоминание о Хартли вызывает истерику и очередной срыв, лучше бы оценил игру Спартака.
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Ответ Серый
А вот и знаток начинает мочить человека из системы Хартли. Сергей Евгеньевич, не обращайте внимания на эту шваль!
Вот это твое последнее слово в сообщении -самая лучшая характеристика этому г.....
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Ответ Alexander Firsov
Комментарий скрыт
Я бухаю иногда тоже по выходным как все нормальные люди ,но такую ересь как он не несу точно 😉
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Первого звена небыло говорит😅
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Вообще-то Звягин так пытался завести Арену,а то они как на похоронах молчали . Эмоции не причём.
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хамелеон какой то
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в нхл ничушкин и кузнецов. бывает .а 65 лет мужику алкаш
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Ответ artem21
Кожевников: когда увидел недопитую бутылку водки на столе, понял, что не сдержусь. Нельзя вот так терять спирт на ровном месте!
такие комментарии может писать человек который без бухла не может и дня прожить
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смешно))
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