Кожевников о Звягине в «Авангарде»: «Дай бог, чтобы ему хватило характера и амбиций, чтобы сработаться с таким составом»

Александр Кожевников уверен, что Сергея Звягина ждут трудности в «Авангарде».

Сегодня «Авангард» утвердил Звягина главным тренером, контракт подписан до 2026 года.

Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера омского клуба при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом», он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку. Под руководством нового тренера «Авангард» сумел довести серию до седьмого матча, в котором уступил со счетом 0:2.

«Нескольких матчей плей-офф недостаточно, чтобы сделать выводы относительно Звягина. Тут надо к гадалке обращаться.

Сама по себе тренерская перестановка по ходу плей-офф была нонсенсом. Хотя явно в команде что-то не работало, раз 0:7 получили, игры никакой не показали. Видимо, хоккеисты были недовольны. Все-таки амбиции у них есть, ребята все заслуженные, титулы выигрывали.

С хорошими игроками тяжело работать, тренеру нужен характер. Между тем, тренер по вратарям и главный тренер – разные позиции. Пусть Звягин и работал давно в системе клуба.

Но руководство лучше знает, судя по всему. Дай бог, чтобы Звягину хватило характера и амбиций, чтобы сработаться с таким составом», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

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