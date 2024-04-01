Гендиректор «Авангарда» Аверин: «Звягин – тот человек, который нужен на посту главного тренера. Все видели, как изменилась игра, сплотился коллектив»

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Хоккей

Гендиректор «Авангарда» высказался о новом контракте с Сергеем Звягиным.

53-летний специалист возглавил омский клуб по ходу серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3-4). Он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку.

Ранее стало известно, что «Авангард» утвердил Звягина на должность главного тренера команды. Контракт рассчитан на два года.

«Сергей Звягин на протяжении нескольких лет показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям. Все его подопечные росли в мастерстве и приносили «Авангарду» пользу.

В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал все возможное для победы. Не хватило совсем немного, но все видели, как изменилась игра «Авангарда», как сплотился коллектив.

Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин – именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда». Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу.

Хочу от себя лично и от всего клуба поддержать Сергея Евгеньевича и пожелать ему удачи. Клуб поможет ему во всем. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьезные задачи», – сказал председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин.

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11 комментариев
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Авангард как всегда: сначала прыжок, а потом проверка парашюта!
Очень конечно хочется ошибиться, но мероприятие рискованное.
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Руководство Авангарда - это отдельная тема , столько абсурдных решений в отношении тренеров клуба трудно представить ( в футболе такое встречается . а вот в хоккее и не припомнишь ) . Возведенное в абсолют полнейшее неуважение к тренерам и некомпетентность в принятии решений . Назначения ( удачные ) в разные годы Белоусова , Сумманена и Хартли - это как гадание на кофейной гуще , где успехи приходили не благодаря руководству , а вопреки .
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Хоть вспомнили о существовании смотрящего дяденьки от ГПН, у которого за год работы даже хэштега не появилось :)
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Звягин ни одного топового вратаря не воспитал, пришлый кубковый чех и пришедший по ходу сезона Хомченко. Очень спорно петь дифирамбы за проигранную серию, но то что выбирать не из чего- это факт, так что придется ещё немного потерпеть 😬
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Странное и очень рискованное решение, опять решили сэкономить на тренере. Время покажет.
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Ой насмешили про выросших топовых вратарей!))))
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Ответ бизе
Руководство Авангарда - это отдельная тема , столько абсурдных решений в отношении тренеров клуба трудно представить ( в футболе такое встречается . а вот в хоккее и не припомнишь ) . Возведенное в абсолют полнейшее неуважение к тренерам и некомпетентность в принятии решений . Назначения ( удачные ) в разные годы Белоусова , Сумманена и Хартли - это как гадание на кофейной гуще , где успехи приходили не благодаря руководству , а вопреки .
Дух Бардина)))
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всё равно нет кандидатов нормальных, поэтому надо пробовать. главное, чтобы Звягин учёл ошибки кравеца, а в особенности Рябыкина. ну и необходимо собрать нормальный тренерский штаб и убрать лишний баласт или срезать контракты
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Раньше был Крылов пред сов ..директоров и ген менеджер и всё знали кто чем занимается а сейчас развелось столько серых кардиналов и не понятно кто за что отвечает.
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Ответ Павел Очнев
Ой насмешили про выросших топовых вратарей!))))
Ну из мертвого Демченко он смог слепить подобие вратаря. Он все его позорные недуги в подвиг обратил)
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Ответ alik58
Раньше был Крылов пред сов ..директоров и ген менеджер и всё знали кто чем занимается а сейчас развелось столько серых кардиналов и не понятно кто за что отвечает.
согласн но шанс надо дать, тем более из кого выбирать то?
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