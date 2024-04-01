Гендиректор «Авангарда» Аверин: «Звягин – тот человек, который нужен на посту главного тренера. Все видели, как изменилась игра, сплотился коллектив»

Гендиректор «Авангарда» высказался о новом контракте с Сергеем Звягиным.

53-летний специалист возглавил омский клуб по ходу серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3-4). Он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку.

Ранее стало известно, что «Авангард» утвердил Звягина на должность главного тренера команды. Контракт рассчитан на два года.

«Сергей Звягин на протяжении нескольких лет показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям. Все его подопечные росли в мастерстве и приносили «Авангарду» пользу.

В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал все возможное для победы. Не хватило совсем немного, но все видели, как изменилась игра «Авангарда», как сплотился коллектив.

Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин – именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда». Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу.

Хочу от себя лично и от всего клуба поддержать Сергея Евгеньевича и пожелать ему удачи. Клуб поможет ему во всем. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьезные задачи», – сказал председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин.