Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»
Александр Медведев поставил под сомнение справедливость календаря КХЛ.
– Вы сказали о рассмотрении темы допинга. Считаете, что тема в КХЛ актуальна?
– Не тема использования допинга, а тема допинг-контроля.
– Что скажете по поводу темы сроков чемпионата?
– Сейчас КХЛ приняла решение играть в мае. Они что, забыли, что команда «Барыс» в мае играет на чемпионате мира? Казахстан не отстранен от соревнований.
В Казахстане трудно собрать сборную, которая будет конкурентоспособна без хоккеистов «Барыса», – сказал председатель совета директоров СКА.
Но вы, конечно, можете продолжать "класть болт", а потом обвинять, что к вам "недружественно" относятся.
Когда последний 1игроки Барыса играли в плей-офф ?