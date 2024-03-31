Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»

Теги СКА допинг Сборная Казахстана по хоккею Александр Медведев КХЛ Барыс ЧМ по хоккею Sports.ru – Казахстан Хоккей

Александр Медведев поставил под сомнение справедливость календаря КХЛ.

– Вы сказали о рассмотрении темы допинга. Считаете, что тема в КХЛ актуальна?

– Не тема использования допинга, а тема допинг-контроля.

– Что скажете по поводу темы сроков чемпионата?

– Сейчас КХЛ приняла решение играть в мае. Они что, забыли, что команда «Барыс» в мае играет на чемпионате мира? Казахстан не отстранен от соревнований.

В Казахстане трудно собрать сборную, которая будет конкурентоспособна без хоккеистов «Барыса», – сказал председатель совета директоров СКА.

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26 комментариев
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Медведев лучше бы вспомнил про Сб. России-25 - вот кто их то будет тренировать на чемпионате мира?)))
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Раньше Медведев, при всех прочих, производил впечатление вменяемого человека. Сейчас такое впечатление, что его укусил Йозе Марино.
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Какова вероятность выхода Барыса в плэй-офф? 😄😄😄
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Ответ Никита Михайлов
Какова вероятность выхода Барыса в плэй-офф? 😄😄😄
ниже вероятности выхода Барыса из кхл.
+14
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чтобы игроки Барыса были заняты в мае надо чтобы они попали в плей-офф. Когда последний 1игроки Барыса играли в плей-офф ?
Не просто в плей-офф, а еще и дошли до полуфинала-финала.
+9
-1
+8
Барыс может спокойно заявиться в чемпионат Узбекистана, если что-то не устраивает
+11
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Ответ JV
То, что лига международная означает, что она должна ограничивать свои интересы в угоду интересов других соревнований? Или означает, что 22 участника должны подстраиваться под одного? Решение абсолютно верное. Давно пора было.
Если интересы хотя бы одного клуба ущемляются, это уже не спрртивная лига и не добросовестное соревнование.
Но вы, конечно, можете продолжать "класть болт", а потом обвинять, что к вам "недружественно" относятся.
+5
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+5
Чтобы игроки Барыса были заняты в мае надо чтобы они попали в плей-офф.
Когда последний 1игроки Барыса играли в плей-офф ?
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+5
Это проблемы Казахстана, нхл, на который любит смотреть этот тип, думает о себе.
+11
-6
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А почему КХЛ должен волновать турнир, куда не допускают по национальному признаку? Всё время должны под кого-то подстраиваться, пора о своём чемпионате думать, в первую очередь
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Ответ JV
«Семеро одного не ждут». Пусть выбирают. Барыс тяжело назвать украшением лиги, да и КХЛ для Барыса куда нужнее, чем Барыс для КХЛ. В любом случае интересы одного клуба не должны стоять выше интересов 22х (или сколько сейчас клубов?). Да и вообще пора болт класть на иихф. Продление сезона очень правильное решение.
Ну это не важно, если лига МЕЖДУнародная то наверное она ОБЯЗАНА учитывать интересы ВСЕХ. Если бы это была наша суперлига под эгидой Федереации Хоккея России ,то это был бы другой вопрос. Просто назвались КХЛ, а по сути уже суперлига, так как отношению к остальным, типо на сдачу.Ну если не жен нам Барыс так не легче его бурать.Просто декларировать что лига международная и игнорировать 2,5 учатсников оставшихся,это наверное не очень последовательная позиция.Такое чувство что важно просто иметь шильдик "международная".
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Ну ты напиши своим "друзьям", может они и на это тебе ответят, как отвечали на твои просьбы по судейству
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0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чтобы игроки Барыса были заняты в мае надо чтобы они попали в плей-офф. Когда последний 1игроки Барыса играли в плей-офф ?
в сезоне 21-22.
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Ответ paster_bibo
Медведев лучше бы вспомнил про Сб. России-25 - вот кто их то будет тренировать на чемпионате мира?)))
Р.Б. Марино к этому моменту освободится с базовым клубом России-25 (средний возраст 27 лет)
+3
0
+3
«Семеро одного не ждут». Пусть выбирают. Барыс тяжело назвать украшением лиги, да и КХЛ для Барыса куда нужнее, чем Барыс для КХЛ. В любом случае интересы одного клуба не должны стоять выше интересов 22х (или сколько сейчас клубов?). Да и вообще пора болт класть на иихф. Продление сезона очень правильное решение.
+5
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Барыс последние годы, кроме как реэкспорта легов, особо не решает турнирных задач. К чему эти стенания человека, который только что вытер слезы от судейского надругательства над СКА.
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Каков шанс у Барыса не просто попасть в плоф. А дойти до МАЯ?) Это финал кубка Гагарина получается)) Бред же... Медведев раздуплись уже и вспомни после вылета СКА ( когда ты был главным там) от Локомотива(14год). Как ты пел песню в караоке, посвящённую игрокам своей команды. Песня была МОЯ БАБУШКА КУРИТ ТРУБКУ😆 ты был вслюни
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Меченый, такой меченый .....
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То есть ради одной не топовой сборной завершать сезон до ЧМ надо?)
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Да все равно Чемпионат мира не выиграют Казахи, так хоть на Барыс походят
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Ответ Ковид 07.10.52
Это проблемы Казахстана, нхл, на который любит смотреть этот тип, думает о себе.
У НХЛ нет обязательств перед ИИХФ.
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Ответ Иван Буренков
А почему КХЛ должен волновать турнир, куда не допускают по национальному признаку? Всё время должны под кого-то подстраиваться, пора о своём чемпионате думать, в первую очередь
Это работа, которая должна быть сделана до того, как принимать решение играть во время чемпионата мира. Надо либо выходить из договорённостей, либо отпускать игроков к началу ЧМ. Объективно, сейчас нет причин находиться в соглашениях, которые ограничивают наш чемпионат, но раз КХЛ в таковых состоит, то надо выполнять свою часть договора. Почему КХЛ из этих договорённостей ещё не вышла - вопрос другой и его надо решать прежде, чем переставать этим договорённостям следовать.
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А Барыс в ПО собрался?
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Там за сборную из Барыса берут 1,5 калеки. Там в основном америкосы играют.
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