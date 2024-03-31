Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»

Александр Медведев поставил под сомнение справедливость календаря КХЛ.

– Вы сказали о рассмотрении темы допинга. Считаете, что тема в КХЛ актуальна?

– Не тема использования допинга, а тема допинг-контроля.

– Что скажете по поводу темы сроков чемпионата?

– Сейчас КХЛ приняла решение играть в мае. Они что, забыли, что команда «Барыс» в мае играет на чемпионате мира? Казахстан не отстранен от соревнований.

В Казахстане трудно собрать сборную, которая будет конкурентоспособна без хоккеистов « », – сказал председатель совета директоров .