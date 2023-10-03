Потайчук о том, может ли «Барыс» покинуть КХЛ: «Судя по действиям ИИХФ, может быть ультиматум на участие Казахстана в ЧМ из-за того, что клуб играет в лиге»

Андрей Потайчук высказался о том, может ли «Барыс» покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Может ли случиться такой же сценарий с « », как с рижским «Динамо»? Это политический момент, я стараюсь туда не лезть.

Но, судя по всем действиям и других сообществ, конечно, может быть ультиматум на участие сборной Казахстана на чемпионате мира из-за того, что «Барыс» играет в .

Здесь не только руководство клуба, но и республики будет принимать решение. Думаю, они прекрасно понимают, что для развития игроков, хоккея в стране, сборной, будет полезнее играть в КХЛ.

Чемпионат мира длится две недели, а в КХЛ можно играть полгода. Конечно, КХЛ выгоднее», – сказал экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук.

Напомним, Казахстан на ЧМ-2024 сыграет в группе В в Остраве.