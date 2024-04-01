Владимир Юрзинов: «Зачем мы хотим забрать май у турниров сборных?! Они в генофонде нации, не будет сборной – не будет и хоккея в России. Никакая клубная серия не объединит страну»

Владимир Юрзинов подверг критике решение КХЛ завершать сезон в мае.

– Послушайте человека, который полвека в национальном хоккее. Зачем мы хотим забрать май у турниров сборных?! Зачем пытаемся рубить сук, на котором сидим?!

– Поясните, Владимир Владимирович.

– Мы сколько угодно можем говорить об успехах клубного хоккея, но Россия – такая страна, где при любом развитии событий на месте первом – национальный хоккей. При всей моей любви к Ярославлю, Челябинску, Магнитогорску или Екатеринбургу, большим столицам регионального хоккея, никакая клубная серия с участием « », « », «Магнитки» или « » не объединит страну. И не вызовет в ней такой интерес, как матчи сборной России.

Кстати, даже в нынешнем сезоне мы в этом уже убедились. Какие бы тысячи ни пришли на в Санкт-Петербург, Омск или Москву, самый высокий хоккейный телерейтинг в России дал Кубок Первого канала и матч Россия – Беларусь.

Хоккейные турниры сборных – в генофонде нации, они – достояние России, фундамент интереса к нашему виду спорта. Не будет сборной страны – по большому счету не будет в России и нашей игры. Это аксиома. Проверенная десятилетиями!

– Но сейчас мы отстранены от турниров сборных.

– Да, тяжело, но не критично. Май можно временно отдать на туры с участием сборных Белоруссии и Казахстана, который будет готовиться к чемпионату мира и в начале месяца с удовольствием проведет с нашей сборной серию. Это будет выгодно всем – в отличие от нынешнего проекта календаря, который, насколько знаю, вызвал у того же шок, – сказал бывший тренер сборной СССР.