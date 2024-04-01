Владимир Юрзинов: «Зачем мы хотим забрать май у турниров сборных?! Они в генофонде нации, не будет сборной – не будет и хоккея в России. Никакая клубная серия не объединит страну»
Владимир Юрзинов подверг критике решение КХЛ завершать сезон в мае.
– Послушайте человека, который полвека в национальном хоккее. Зачем мы хотим забрать май у турниров сборных?! Зачем пытаемся рубить сук, на котором сидим?!
– Поясните, Владимир Владимирович.
– Мы сколько угодно можем говорить об успехах клубного хоккея, но Россия – такая страна, где при любом развитии событий на месте первом – национальный хоккей. При всей моей любви к Ярославлю, Челябинску, Магнитогорску или Екатеринбургу, большим столицам регионального хоккея, никакая клубная серия с участием «Локомотива», «Трактора», «Магнитки» или «Автомобилиста» не объединит страну. И не вызовет в ней такой интерес, как матчи сборной России.
Кстати, даже в нынешнем сезоне мы в этом уже убедились. Какие бы тысячи ни пришли на КХЛ в Санкт-Петербург, Омск или Москву, самый высокий хоккейный телерейтинг в России дал Кубок Первого канала и матч Россия – Беларусь.
Хоккейные турниры сборных – в генофонде нации, они – достояние России, фундамент интереса к нашему виду спорта. Не будет сборной страны – по большому счету не будет в России и нашей игры. Это аксиома. Проверенная десятилетиями!
– Но сейчас мы отстранены от турниров сборных.
– Да, тяжело, но не критично. Май можно временно отдать на туры с участием сборных Белоруссии и Казахстана, который будет готовиться к чемпионату мира и в начале месяца с удовольствием проведет с нашей сборной серию. Это будет выгодно всем – в отличие от нынешнего проекта календаря, который, насколько знаю, вызвал у того же Казахстана шок, – сказал бывший тренер сборной СССР.
Пофиг на своё, местное, лишь бы общее было сильно.
Вот в этом мышлении и глобальная проблема!
Ценна каждая жизнь, каждая семья, каждый район, город и т.д.
Тогда и всем в целом жить хорошо будет.
И сила именно в этом!
А не в жертве мифическому целому.
Как там было про ветки и веник...?
Да этот ЧМ не упёрся никому , смотреть на пропаганду красной машины и 10 состав сборной Канады мне не интересно, к маю повылетают клубы с сильными игроками , пусть они и едут
Того же СКА,например
Ну маразм уже в голове, всё равно зачем то интервью даёт, рейтинги какие-то находит