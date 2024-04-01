Владимир Юрзинов: «Зачем мы хотим забрать май у турниров сборных?! Они в генофонде нации, не будет сборной – не будет и хоккея в России. Никакая клубная серия не объединит страну»

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Владимир Юрзинов подверг критике решение КХЛ завершать сезон в мае.

– Послушайте человека, который полвека в национальном хоккее. Зачем мы хотим забрать май у турниров сборных?! Зачем пытаемся рубить сук, на котором сидим?! 

– Поясните, Владимир Владимирович.

– Мы сколько угодно можем говорить об успехах клубного хоккея, но Россия – такая страна, где при любом развитии событий на месте первом – национальный хоккей. При всей моей любви к Ярославлю,  Челябинску, Магнитогорску или Екатеринбургу, большим столицам регионального хоккея, никакая клубная серия с участием «Локомотива», «Трактора», «Магнитки» или «Автомобилиста» не объединит страну. И не вызовет в ней такой интерес, как матчи сборной России.

Кстати, даже в нынешнем сезоне мы в этом уже убедились. Какие бы тысячи ни пришли на КХЛ в Санкт-Петербург, Омск или Москву, самый высокий хоккейный телерейтинг в России дал Кубок Первого канала и матч Россия – Беларусь. 

Хоккейные турниры сборных – в генофонде нации, они – достояние России, фундамент интереса к нашему виду спорта. Не будет сборной страны – по большому счету не будет в России и нашей игры. Это аксиома. Проверенная десятилетиями!

– Но сейчас мы отстранены от турниров сборных.

– Да, тяжело, но не критично. Май можно временно отдать на туры с участием сборных Белоруссии и Казахстана, который будет готовиться к чемпионату мира и в начале месяца с удовольствием проведет с нашей сборной серию. Это будет выгодно всем – в отличие от нынешнего проекта календаря, который, насколько знаю, вызвал у того же Казахстана шок, – сказал бывший тренер сборной СССР. 

54 комментария
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так в чем проблема, будет генофонд из игроков, вылетевших из по клубов, сборную представлять, деды в маразме полнейшем уже
+89
-4
+85
Извините за оскорбления,но достали уже эти старики! Нас выкинули с международных турниров,НХЛ проводит аналог Кубка мира без нас,а мы всё-равно должны под кого-то подстраиваться,хватит уже. Нужна сильная лига-и точка!
+62
-6
+56
Вдадимир Владимирович, извините, но Вы давно уже не в хоккее. Надо слышать болельщиков
+38
-2
+36
Посмотрите как серия СКА -Автомобилист объединила страну)
+34
-1
+33
Турнир сборных это было интересно, когда приезжали парни из нхл. Без них был скучнейший и бестолковый евротур, да и чемпионаты мира с олимпиадой без лучших игроков были ни о чём. Интерес к товарищеским играм с Белоруссией и Казахстаном? Не знаю, кому это нужно.
+28
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+28
Я, конечно, не тренер и не специалист, а любитель хоккея со стажем. Скажу от себя:с удовольствием смотрю нынешний ПО, а вот бестолковую серию с РБ игнорировал полностью. И не надо придумывать всякие истории, что сборная под руководством РР об’единяет страну. Абсолютная чепуха.
+26
0
+26
Ответ wolkov
так в чем проблема, будет генофонд из игроков, вылетевших из по клубов, сборную представлять, деды в маразме полнейшем уже
Отличная идея, все равно сборная дальше золотого кольца не уезжает, а в регионах и плее-офф посмотрят с удовольствием
+22
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+22
Начните с самого начала . Вы сейчас сами убиваете интерес к сборной ТК назначили главным тренером СБОРНОЙ....... Даже не знаю как назвать данного "специалиста". А потом уже про календарь
+21
-1
+20
Какое желание у самих хоккеистов, играть за сборную, с кем, для кого? СКА - Динамо Мн к примеру, чем не матч сборных, раз вам так надо,даже опытный тренер сборной тот же. Только чур у СКА белорусов передать Минску. Играть в Питере с мировым рекордом по зрителям, можно уже в этом мае, а чего ждать, ведь гены.
+17
0
+17
Дед, я понимаю что ты отрабатываешь транзакции на карту от некоего Романа Р. но блин посмотри правде в глаза: отстранили нас с международного уровня, уже много раз говорили, на каком языке тебе это объяснить. Сейчас как никогда хорошее время чтобы сделать сильный и крепкий внутренний чемпионат, но раз вашему хозяину мажору ромачьке нужна сборная то вы все ему дружно подпеваете
+17
-2
+15
Что он несет? Какие турниры? С чьим участием? Кому интересен турнир вторых составов сб России с условной Беларусью? Кто их смотреть будет? Про какие рейтинги кубка первого канала он говорит? Я лично не знаю ни одного человека, который любит хоккей, что б он вообще знал, что этот турнир еще существует и там играют "мегазвезды мирового хоккея" 🤣.
+11
0
+11
Ответ oldgordon
Вдадимир Владимирович, извините, но Вы давно уже не в хоккее. Надо слышать болельщиков
а народ, как известно, не обманешь
+12
-1
+11
Ну очень показательное заявление!
Пофиг на своё, местное, лишь бы общее было сильно.
Вот в этом мышлении и глобальная проблема!
Ценна каждая жизнь, каждая семья, каждый район, город и т.д.
Тогда и всем в целом жить хорошо будет.
И сила именно в этом!
А не в жертве мифическому целому.
Как там было про ветки и веник...?
+13
-2
+11
в чем проблема собрать команду из освободившихся игроков? на последний месяц в турнире останется всего 4 клуба, хоккеистам которых будет точно не до игр Сборной.
+10
0
+10
Испанский стыд
Да этот ЧМ не упёрся никому , смотреть на пропаганду красной машины и 10 состав сборной Канады мне не интересно, к маю повылетают клубы с сильными игроками , пусть они и едут
+10
-1
+9
Ответ Дмитрий Соболев
Начните с самого начала . Вы сейчас сами убиваете интерес к сборной ТК назначили главным тренером СБОРНОЙ....... Даже не знаю как назвать данного "специалиста". А потом уже про календарь
После назначения данного "специалиста" пропало все желание смотреть сборную.
+8
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+8
Когда ты в Финляндию ехал бабки заколачивать из развалившегося СССР, что ж ты такой принципиальный то не был..Дде на пенсию ступай
+7
0
+7
Ответ цэсемьэр
в чем проблема собрать команду из освободившихся игроков? на последний месяц в турнире останется всего 4 клуба, хоккеистам которых будет точно не до игр Сборной.
Вот именно, тем более оба базовых освободились. Пусть играют с кем хотят, хоть с Монголией🤣.
+6
0
+6
Ответ Иван Буренков
Извините за оскорбления,но достали уже эти старики! Нас выкинули с международных турниров,НХЛ проводит аналог Кубка мира без нас,а мы всё-равно должны под кого-то подстраиваться,хватит уже. Нужна сильная лига-и точка!
Случайно не Вы автор нового названия сети ресторанов Роналда Макдоналда? 🤣
+8
-2
+6
Ответ Ярославец75
После назначения данного "специалиста" пропало все желание смотреть сборную.
Согласен. Я думаю много таких людей. Ну это реальное безобразие и плевок в сторону людей. Есть два брата с Урала,назначайте любого
+6
0
+6
Суперсерии с Беларусью и Эритреей, конечно, сильно интереснее, чем битвы плей-офф
+6
0
+6
Надо максимально развивать КХЛ, учиться зарабатывать деньги на хоккее, выводить его на самофинансирование, не надо делать очередной фетиш с игр сборной
+5
0
+5
НХЛ объединила не только Северную Америку, но и весь мир. Вот такому примеру и надо следовать, раз своего ума нет.
+4
0
+4
так никто ничего не забирал, он спятил что ли, собирай сборную да играй, к началу чм останется четыре команды, вот сейчас к примеру что нельзя собрать сборную? легко, и из НХЛ игроки освободятся, бред какой-то несет.
+4
0
+4
дак ска вылетел - вот вам и сборная. всё равно других редко берут.
+4
-1
+3
Ответ wolkov
так в чем проблема, будет генофонд из игроков, вылетевших из по клубов, сборную представлять, деды в маразме полнейшем уже
Им наливают видимо чтобы они подобную чушь несли мне вот абсолютно не интересна сбродная под "руководством" ротенберга и его "суперсерия" с беларусами. Дедуля совсем кукухой поехал сравнивать матчи реальной сборной на крупных турнирах и это шапито для бореньки . Как раз таки Кхл в этом сезоне плей офф это и есть глоток свежего воздуха где повылетали все фавориты и идет конкретная рубка , а не засуживание бедолаг из Беларуссии чтобы опять не обкакались при "топ тренере"
+3
0
+3
Для серий игр с Казахстаном и Белорусью достаточно игроков из вылетевших клубов
Того же СКА,например
+3
0
+3
"Казахстан в шоке", в каком они шоке то, Барыс когда последний раз в плей офф был, и когда дальше первого раунда заходил?! Они в мае уже свободные будут, как половина лиги. Если дебилизмом с базовыми клубами страдать не будут, то из вылетевших из КГ спокойно можно будет набрать команду способную проходить групповой этап ЧМ (в случае возвращения), да и один фиг как только кто-то освобождался в НХЛ, им мигом выбивали игроков из заявки.
Ну маразм уже в голове, всё равно зачем то интервью даёт, рейтинги какие-то находит
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+2
Пока во всех сферах в стране будет рулить «старая гвардия», ничего хорошего не светит.
+4
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Хоккей, как и любой другой вид спорта в России сейчас как никогда раньше далек от международных соревнований. Все хоккейные страны отказываются от самой идеи играть с нашей сборной. И тут вдруг "Генофонд нации"? Симптоматично. Кризисы последних лет могут привести к необратимым последствиям. Мир вступает в эпоху максимально обострившихся противоречий, и никогда не будет прежним. Если бы спортсмены и вообще все люди, имеющие голос, высказали прогрессивную позицию, было бы легче. Но они продукты своей эпохи и среды. В общем сидение у телевизора не объединяет, но разделяет.
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-1
+2
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