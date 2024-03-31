Защитник «Спартака» Орлов о вылете от «Металлурга»: «Последняя игра сезона случилась раньше, чем должна была. Где-то и куража не хватило. Когда в наши ворота залетает, нас немножко прибивает»

Даниил Орлов рассказал, почему «Спартак» уступил «Металлургу» 0:3 и вылетел.

– Чего « » не хватило для победы в этом матче?

– Определенного везения и агрессии около ворот.

– По последним матчам складывается ощущение, что «Спартак» – очень куражная команда. Согласны с тем, что в этом матче вам не хватило эмоций?

– Кураж важен абсолютно всегда, особенно в таких матчах. Каждая шайба в хоккее на вес золота. Когда в наши ворота залетает, нас немного прибивает в психологическом плане. Когда мы забиваем, это дает определенные силы. Согласен с тем, что где‑то нам и куража не хватило.

– Какие у вас эмоции от завершения сезона? Все‑таки, несмотря на вылет в плей‑офф, это исторический сезон для «Спартака».

– Сейчас тяжело что‑то сказать. Просто потому, что последняя игра сезона случилась раньше, чем должна была.

Спасибо всем ребятам и тренерскому штабу за сезон. Каждый мальчишка, который рождается в России, мечтает побывать на нашем месте, смотрит матчи по телевизору, болеет за нас. Всегда приятно выходить на лед в майке «Спартака», за сезон мы стали огромной семьей, каждый знает партнеров по команде лучше, чем свою жену, маму, или папу. Поэтому сейчас обидно заканчивать так сезон.

– В составе «Спартака» много молодых хоккеистов, способных прогрессировать. Чувствуете потенциал у команды в следующем сезоне, чтобы улучшить нынешний результат?

– Да, у нас есть много молодых ребят. Это хороший задел на будущее, который, надеюсь, поможет «Спартаку» поднять кубок, – сказал защитник.