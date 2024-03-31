Даниил Иванов: «У «Спартака» исторический сезон получился бы, если бы мы выше прошли. Тренерский штаб остается – посмотрим, как на следующий год сложится»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Даниил Иванов Хоккей

Даниил Иванов рассказал, почему «Спартак» уступил «Металлургу» (2-4).

– Чего не хватило «Спартаку», чтобы вернуть серию в Магнитогорск?

– Сложно сейчас сказать. Желание было колоссальное у всех, и после каждого периода желание только больше становилось, мы не смотрели на счет и старались переломить игру.

Я честно не знаю, в чем причина, просто не наш день был.

– Насколько приятно, что болельщики гнали команду вперед, даже когда стало понятно, что вернуться в этот матч у вас не получится?

– Не только за эту игру, но и за весь сезон болельщикам стоит отдать должное: каждую игру, каждый матч, как бы ни складывалось, они всегда поддерживали. Им большая благодарность.

– Чувствуете, что стали важной частью исторического сезона для «Спартака»?

– Исторический сезон получился бы, если бы мы выше прошли, а так пока дальше четвертьфинала у нас не получается. Но тренерский штаб остается, все в команде будут работать, посмотрим, как на следующий год все будет складываться. Надеюсь, результат будет лучше, – сказал защитник.

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4 комментария
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Очень большой прогресс у парня после Нового года.
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Дальше чем ЦСКА в плей-офф прошли, считай сезон уже удачный
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На следующей сезон нужно оставлять тренерский штаб и костяк команды. Балласт (Локтионов, Бурмистров, Мальцев) убрать! И плюс взять нормальных защитников.
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Команду за сезон не построить. Года три надо. Если не мешать Жамнову и ТШ, но здесь, к сожалению, не все от них зависит. А этот сезон однозначно в актив.
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