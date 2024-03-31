Даниил Иванов: «У «Спартака» исторический сезон получился бы, если бы мы выше прошли. Тренерский штаб остается – посмотрим, как на следующий год сложится»
Даниил Иванов рассказал, почему «Спартак» уступил «Металлургу» (2-4).
– Чего не хватило «Спартаку», чтобы вернуть серию в Магнитогорск?
– Сложно сейчас сказать. Желание было колоссальное у всех, и после каждого периода желание только больше становилось, мы не смотрели на счет и старались переломить игру.
Я честно не знаю, в чем причина, просто не наш день был.
– Насколько приятно, что болельщики гнали команду вперед, даже когда стало понятно, что вернуться в этот матч у вас не получится?
– Не только за эту игру, но и за весь сезон болельщикам стоит отдать должное: каждую игру, каждый матч, как бы ни складывалось, они всегда поддерживали. Им большая благодарность.
– Чувствуете, что стали важной частью исторического сезона для «Спартака»?
– Исторический сезон получился бы, если бы мы выше прошли, а так пока дальше четвертьфинала у нас не получается. Но тренерский штаб остается, все в команде будут работать, посмотрим, как на следующий год все будет складываться. Надеюсь, результат будет лучше, – сказал защитник.