Кожевников о вылете «Спартака»: «Таланты в плей-офф обязаны добавлять, а не играть на багаже чемпионата. Если не вытягивают лидеры – не вытягивает и команда»
Александр Кожевников высказался о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина.
Клуб проиграл «Металлургу» (0:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина и вылетел из плей-офф (2-4 в серии).
– Из-за «Спартака» огорчились?
– Команда выступила в свою силу, в регулярном чемпионате было много прежнего спартаковского хоккея, красивой атакующей игры.
В плей-офф прыгнуть выше головы не удалось, но в целом от сезона плюсов больше.
– В плей-офф к кому претензии?
– Таланты в плей-офф обязаны добавлять, а не играть на багаже чемпионата.
Жаль, что, например, Цыплаков или Мальцев, которых кто-то примерял к НХЛ, на свой уровень так и не вышли. Как и вратари. А если не вытягивают лидеры – не вытягивает и команда, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.