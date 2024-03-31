Кожевников о вылете «Спартака»: «Таланты в плей-офф обязаны добавлять, а не играть на багаже чемпионата. Если не вытягивают лидеры – не вытягивает и команда»

Теги Спартак КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Михаил Мальцев Максим Цыплаков Хоккей

Александр Кожевников высказался о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина.

Клуб проиграл «Металлургу» (0:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина и вылетел из плей-офф (2-4 в серии).

– Из-за «Спартака» огорчились?

– Команда выступила в свою силу, в регулярном чемпионате было много прежнего спартаковского хоккея, красивой атакующей игры.

В плей-офф прыгнуть выше головы не удалось, но в целом от сезона плюсов больше.

– В плей-офф к кому претензии?

– Таланты в плей-офф обязаны добавлять, а не играть на багаже чемпионата. 

Жаль, что, например, Цыплаков или Мальцев, которых кто-то примерял к НХЛ, на свой уровень так и не вышли. Как и вратари. А если не вытягивают лидеры – не вытягивает и команда, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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