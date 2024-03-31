Пачкалин о «Спартаке»: «Есть перспектива – это главное. Они играли для зрителя, напоминая команду советской эпохи. Но в плей-офф нужен опыт»

Виктор Пачкалин объяснил, чего «Спартаку» не хватило в Кубке Гагарина.

– У этого « » есть перспектива, это главное. Игра в чемпионате вообще обнадежила, одно время шли на первом месте. Тройки были симпатичные, форварды , – на верхних строчках списка бомбардиров.

И вообще «Спартак» играл для зрителя, напоминая команду советской эпохи. Раньше «Спартак» всегда отличал комбинационный стиль.

– В плей-офф нужно что-то добавить? Или заматереть?

– Там нужен прежде всего опыт. В «Спартаке» не так много возрастных игроков. Когда идут решающие матчи, все решают мелочи: как восстановиться, как отдохнуть, где поспать лишний раз, где чего-то не покушать.

Вот почему « » превзошел в Кубке Гагарина СКА? Там опытные ребята. Им ничего объяснять не надо, они сами знают, как готовиться. Для многих игроков «Спартака» это был первый в плей-офф. Они набрались опыта.

Тренеры усилят состав, и в следующем сезоне команда должна выступить лучше, – отметил бывший нападающий красно-белых.