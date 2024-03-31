Порядин о вылете «Спартака»: «Осталось чувство недосказанности. У нас был очень большой шанс, но не получилось. Разберем свои ошибки»

Павел Порядин высказался о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина.

Клуб проиграл « » (0:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина и вылетел из плей-офф (2-4 в серии).

– Какие эмоции у вас сейчас?

– Опустошение. Регулярный чемпионат мы провели хорошо, но в плей-офф случилось такое. Мы понимали, что у нас хорошие шансы выступать отлично. Но мы разберем свои ошибки.

Огромное спасибо болельщикам. Они так расположили к себе, мы заряжались их эмоциями – и в победных матчах, и даже в проигранных, когда нас гнали вперед. Это дорогого стоит.

– В чем секрет 21-летнего вратаря , который сделал три «сухаря» в шести матчах?

– Парень – молодец. Играл очень уверенно, доставил нам много трудностей. Мы не справились с тем, чтобы его переиграть.

– Какое будущее у «Спартака»? У вас есть потенциал выступить еще сильнее в следующем году?

– Я надеюсь, что да. Главное – сделать выводы, сохранить этот дух. Очень хорошая атмосфера была на протяжении всего сезона. Даже если взять весь «Мегаспорт» с болельщиками – и персонал, и тренерский штаб. Все на высшем уровне.

Очень приятно было находиться в команде на протяжении всего сезона, приходить на тренировки. У нас осталось чувство недосказанности, что мы так закончили плей-офф. У нас был очень большой шанс, но не получилось, – сказал форвард « » .