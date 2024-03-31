Борис Майоров: «Спартаку» не помешало бы иметь пару хороших защитников-разрушителей. Командная игра неплохо поставлена, но некоторых деталей не хватает»

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Борис Майоров оценил выступление «Спартака» в сезоне-2023/24.

Клуб уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2024 и вылетел из плей-офф.

«Безусловно, итоги сезона для «Спартака» можно рассматривать в позитивном ключе.

Во-первых, по содержанию игры, за редким исключением, «Спартак» играл со своим почерком. Очень неплохо поставлена командная игра, но не хватает некоторых деталей. С моей точки зрения, не помешало бы иметь пару хороших защитников-разрушителей.

Что касается плей-офф, второй раунд мы проиграли не кому-то там, а «Металлургу», который последние 20 лет на виду, и это он стремится к званию чемпиона. А нам бы, по большому счету, нужно пройти как можно дальше.

Жамнов растет как тренер – это совершенно очевидно с учетом результатов в сезоне и характера игры команды. Однозначно, в новом сезоне он уберет минусы в игре «Спартака», – сказал трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров.

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4 комментария
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Согласен с ветераном ! Это Наш тренер !
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не в названии команды аппелируешь борис,ты не прав,там сменился тренер и полкоманды если не больше,разин сразу подчистил команду,а спартак набрал переходящих из команды в команду игроков,шлак по сути,да и ковальчука прихватили ,на одной пятерке не выедешь,играть нужно всем
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По разрушителям в АБ. Айван Морозов в качестве части компенсации. Выделяется сильно так ведь не должно быть. Тем более центров в Ромбиках и так хватает
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Что-то с вратарями надо делать. Надеюсь, Жамнов и тренерский штаб найдут правильное решение.
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