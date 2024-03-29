Панарин – третий игрок в истории «Рейнджерс» с 40+ голами и 60+ ассистами за сезон. Ягр и Рателль тоже делали это

Теги Рейнджерс Колорадо Яромир Ягр НХЛ рекорды Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин повторил достижения Яромира Ягра и Жана Рателля в «Рейнджерс».

Российский игрок сделал голевую передачу и забил победный буллит в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2 Б). Форвард был признан первой звездой этого матча. 

На счету россиянина стало 103 (43+60) очка в 73 играх. Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги. 

Таким образом, Артемий Панарин стал третьим игроком в истории «Рейнджерс», забившим более 40 голов и сделавшим 60+ результативных передач за регулярный сезон НХЛ, после Жана Рателля (сезон-1971/72) и Яромира Ягра (сезон-2005/06). 

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9 комментариев
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Ягр, Рателль и парень из Коркино..ну разве не круто?!)
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+16
Ответ e1ther - e1ther
чем , Кладно,интересней Коркино?)потому что не в России?)вот оно, раболепие)
Гугл карты открой, увидишь чем интереснее)
+13
-4
+9
Панарин вышел на 169-е место, по передачам, за всю историю(505).
+6
0
+6
Артемий, Великий игрок! Для полного счастья Кубка не хватает.
+4
0
+4
Ответ sator1
Ягр, Рателль и парень из Коркино..ну разве не круто?!)
чем , Кладно,интересней Коркино?)потому что не в России?)вот оно, раболепие)
+10
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+4
Подстригся и всё полетело
+2
0
+2
Олеее, Оле, Оле, Панараааа , чемпион)💥🏆
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Ответ rej1sta
Гугл карты открой, увидишь чем интереснее)
а если возьмём население,то в одном городке 70 ,в другом 40 тыщ,но никто не говорит про Ягра, парнишка из Кладно, крч забей )
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Ответ sator1
Ягр, Рателль и парень из Коркино..ну разве не круто?!)
Но есть один нюанс: Панарин не задрафтованный!
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