Панарин – третий игрок в истории «Рейнджерс» с 40+ голами и 60+ ассистами за сезон. Ягр и Рателль тоже делали это

Артемий Панарин повторил достижения Яромира Ягра и Жана Рателля в «Рейнджерс».

Российский игрок сделал голевую передачу и забил победный буллит в игре регулярного чемпионата с « » (3:2 Б). Форвард был признан первой звездой этого матча.

На счету россиянина стало 103 (43+60) очка в 73 играх. Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги.

Таким образом, стал третьим игроком в истории « », забившим более 40 голов и сделавшим 60+ результативных передач за регулярный сезон НХЛ, после Жана Рателля (сезон-1971/72) и (сезон-2005/06).