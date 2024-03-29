Панарин – 1-я звезда матча с «Колорадо»: победный буллит, 60-я передача и 3 броска за 20:29. У него 103 очка в 73 играх

Теги Рейнджерс Колорадо НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забил победный буллит в игре с «Колорадо».

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:2 Б), в котором также отметился результативной передачей. 

На счету россиянина стало 103 (43+60) очка в 73 играх. Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги. 

Сегодня Панарин (20:29, 2:59, «0») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием. 

8 комментариев
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Отличный ход перед пловом.
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Настоящий лидер!
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Сейчас главное к плей-офф в форме подойти, но и 70+ передач тоже не помешает добить)
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Уже превысил свой личный рекорд по набранным очкам и движется к возможным цифрам 110-115 очков.
Молодец!
В хорошей форме перед плей-офф.
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4 сезон в Рейнджерс 60 + ассистов обогнал Лича у которого 3 таких сезона
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Примечательно, что при счёте 1:2 на пп, он гонял и объяснял что то Фоксу, тот усиленно кивал головой. Я ещё подумал что Артемий прям поглащен игрой полностью. Кстати и гол забили. Ну а на буллитах, тут редко не забивает, особенно когда не мудрить а бросает, сегодня бросал.
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Буллит очень хорошо исполнил. Молодец!
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