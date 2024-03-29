Панарин – 1-я звезда матча с «Колорадо»: победный буллит, 60-я передача и 3 броска за 20:29. У него 103 очка в 73 играх

Артемий Панарин забил победный буллит в игре с «Колорадо».

Форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Эвеланш» (3:2 Б), в котором также отметился результативной передачей.

На счету россиянина стало 103 (43+60) очка в 73 играх. Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Панарин (20:29, 2:59, «0») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием.