Панарин – 1-я звезда матча с «Колорадо»: победный буллит, 60-я передача и 3 броска за 20:29. У него 103 очка в 73 играх
Артемий Панарин забил победный буллит в игре с «Колорадо».
Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:2 Б), в котором также отметился результативной передачей.
На счету россиянина стало 103 (43+60) очка в 73 играх. Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Панарин (20:29, 2:59, «0») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием.
Молодец!
В хорошей форме перед плей-офф.