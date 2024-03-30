Вадим Бердников: «Панарин – амбициозный человек, голодный до побед и до рекордов. Он постоянно хочет быть лучше себя вчерашнего»

Вадим Бердников поделился мнением об Артемии Панарине.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард за 73 матча набрал 103 (43+59) очка. Он впервые преодолел отметку в 100 очков за один регулярный чемпионат.

– Другой ваш друг, Артемий Панарин, проводит впечатляющий сезон.

– За «Рейнджерс» приятно смотреть, и за Артемием в том числе. Надо, чтобы он продолжал в том же духе. Панарин – амбициозный человек, он постоянно задирает себе планку. Если побил какой-то рекорд, то не останавливается. Он голодный до побед и до рекордов, постоянно хочет быть лучше себя вчерашнего.

У «Рейнджерс» хороший коллектив, это один из главных претендентов на Кубок Стэнли.

– «Рейнджерс» даже считают главными претендентами на Кубок.

– Много хороших команд. В том году «Рейнджерс» тоже считали претендентом, но все видели, как получилось. Главное, чтобы в команде сделали работу над ошибками и прошлый сезон не повторился. Хотя в «Рейнджерс» и так много поменялось с того времени. Поэтому, я думаю, что у них все будет хорошо.

Соперники сильные, все идут рядом в турнирной таблице – «Каролина», «Бостон», «Флорида». До конца чемпионата непонятно, какие пары будут в плей-офф, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.

Панарин выбил 100 очков в регулярке – впервые в карьере! «Рейнджерс» уже в плей-офф