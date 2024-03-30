Андрей Мартемьянов: «Плей-офф показал, что «Амур» может решать задачи. Выиграли 2 игры у «Металлурга», все матчи были равные, нас не разорвали, не переиграли вчистую»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги сезона-2023/24.

После поражения в серии плей-офф против « » (2-4) « » завершил выступление в этом сезоне.

«Полсезона была притирка команды, выпадали какие-то элементы игры. В течение сезона старались подтянуть. Частенько не шла игра в атаке, в неравных составах. Но мы терпеливо, упорно работали вместе с командой и к концу сезона закрыли все вопросы.

Плей-офф показал, что мы можем решать задачи. То, что выиграли две игры у «Металлурга», – важный момент для становления команды. Все игры были равные, нас не разорвали, не переиграли вчистую.

Я бы поставил четыре с плюсом команде за отношение и за самоотдачу в игре», – сказал главный тренер «Амура» .