Генменеджер «Амура»: «С Барулиным договорились о новом контракте. По Бочарову переговоры в процессе, у него есть желание остаться»

Теги Амур Вадим Покотило КХЛ Станислав Бочаров Игорь Бобков Матч ТВ Владислав Барулин Хоккей

Генменеджер «Амура» подтвердил, что договорился о контракте с Игорем Бобковым.

– Могу подтвердить, что мы достигли договоренности о продлении контракта с Бобковым на два года.

– Какова судьба у Владислава Барулина и Станислава Бочарова в клубе?

– С Барулиным мы уже договорились о заключении нового контракта, здесь вопросов никаких не возникло.

По Бочарову переговоры в процессе, у него есть желание остаться в «Амуре». Надеюсь, что мы его сохраним, – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

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1 комментарий
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Без Егора конечно тяжелее и им придётся, всё таки главным двигателем и созидателем был он в их тройке.
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