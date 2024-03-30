Коршков уйдет из «Амура»: «Сослался на смену часовых поясов и частые перелеты. Егор был честен, спасибо ему»

Теги Амур переходы Вадим Покотило КХЛ Егор Коршков Р-Спорт Хоккей

Егор Коршков не будет выступать за «Амур» в следующем сезоне.

Срок контракта 27-летнего нападающего с хабаровским клубом истекает 30 апреля 2024 года.

«Дело не в финансовой части. Сели с руководством, обсудили судьбу, он изъявил желание в следующем сезоне играть в другом клубе, ссылаясь на смену часовых поясов и частые перелеты.

Мы сделали все возможное, чтобы его сохранить, но Егор был с нами честен, спасибо ему за это. Сейчас находимся в поисках игрока на его позицию», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

В прошедшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Коршкова 67 матчей и 44 (15+29) набранных очка. В плей-офф форвард провел 6 игр и набрал 3 (2+1) очка.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И где может быть лучше? Если даже в самом системном ска клубе, сплошные самолётные ноги.
+11
-1
+10
Тяжело ДВ-м клубам звать себе игроков
+8
0
+8
честно жалко даже Амур, есть деньги, но не зазвать нико. 🥲
+7
0
+7
Ответ Shaiba Bash
Тяжело ДВ-м клубам звать себе игроков
Я бы разрешил им, как и беларусам с казахстанцами, безлимит на легионеров. Те, вроде бы, проще к этому относятся.
+6
0
+6
Ответ Ми Ша
Россия такая огромная что над ней никогда не заходит солнце… или не кончается ночь
я 5 лет прожил в Приморском крае, часто летал в Москву и обратно. и я любил полёты обратно, особенно летом, в ясную погоду. вылет был примерно в 17:40. и вот в середине полёта летишь где-нибудь над Красноярском или Иркутском, вокруг тебя - ночь, луна, звёзды; позади, в Москве, ещё вечер и закат; а впереди - уже заря. очень красиво и романтично!!!
+2
0
+2
Там, как пишут, уже начинка хот-дога подсуетилась…
+2
-1
+1
Ответ Ozz99
И где может быть лучше? Если даже в самом системном ска клубе, сплошные самолётные ноги.
СКА фаворит в гонке за игрока - следующая новость
+1
0
+1
Ответ AL27
СКА фаворит в гонке за игрока - следующая новость
команда купи-продай сейчас всех начнёт скупать кто хорошо показал себя. а потом к сентябрю будет избавляться
+1
0
+1
добро пожаловать домой в сибирь :)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий