Коршков уйдет из «Амура»: «Сослался на смену часовых поясов и частые перелеты. Егор был честен, спасибо ему»

Егор Коршков не будет выступать за «Амур» в следующем сезоне.

Срок контракта 27-летнего нападающего с хабаровским клубом истекает 30 апреля 2024 года.

«Дело не в финансовой части. Сели с руководством, обсудили судьбу, он изъявил желание в следующем сезоне играть в другом клубе, ссылаясь на смену часовых поясов и частые перелеты.

Мы сделали все возможное, чтобы его сохранить, но Егор был с нами честен, спасибо ему за это. Сейчас находимся в поисках игрока на его позицию», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

В прошедшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Коршкова 67 матчей и 44 (15+29) набранных очка. В плей-офф форвард провел 6 игр и набрал 3 (2+1) очка.