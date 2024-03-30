Генменеджер «Амура»: «Придерживаемся плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Идем поступательными шагами»

Теги Амур Вадим Покотило КХЛ Кубок Гагарина Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Генменеджер «Амура» подвел итоги сезона-2023/24.

В плей-офф клуб проиграл «Металлургу» (2-4 в серии).

«Хочу сказать слова благодарности нашему губернатору и председателю попечительского совета клуба Михаила Дегтяреву, а также первому вице-губернатору, президенту клуба Александру Никитину. Благодаря им, наверное, впервые мы комплектовались не по остаточному принципу, а комплектовались с серьезными задачами и серьезными финансовыми условиями и гарантиями.

Не все получилось – не все игроки, которых мы хотели пригласить, к нам доехали, но комплектование прошло успешно. Основная проблема во время чемпионата у нас была в том, что у нас было 75% нового состава. Должно было пройти время, чтобы они адаптировали, поняли требования штаба, чтобы штаб понял, на кого можно опираться в разных ситуациях, игровых и жизненных.

Поэтому, наверное, не совсем удался старт. Но потом команда сплотилась. Думаю, в плей-офф команда порадовала болельщиков. Считаем, что могли пройти первый раунд, но где-то нам чуть-чуть не хватило физического и психологического состояния – с января играли от ножа, будто уже в плей-офф.

Мы придерживаемся своего плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. У нас есть четкий план, мы идем поступательными шагами», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

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15 комментариев
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Самая большая ошибка Амура, ставить краткосрочные глобальные цели. Им бы лучше подумать над развитием хоккея в регионе, строительство коробок, создание топовой академии. Им надо своих воспитанников создавать, чтобы появились шансы на КГ. А тратить 200 млн на старых Радуловых при потолке зарплат со стороны выглядит глупым и нерациональным. Тем более что даже за большие деньги к ним не особо едут. А Броадхерсты, Бочаровы им ничего не выиграют
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Хороший план растёт в Хабаровске походу
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люди как будто с другой планеты
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Ответ Рома Павлычев
Я одного не понимаю, почему все поголовно пишут что руководство амура какие то сказочники? Если команде дадут хорошее финансирование, подпишут нормальных (Радулов не в счёт вообще) игроков, то это вполне реально. Тренер у них толковый, за первый сезон вывел их впервые за долгое время в плей-офф. В нхл в Вегас тоже никто не верил, а они в первый же сезон в финал вышли, и за 6 лет кубок взяли. Кстати как у них было по плану изначально. Хоккей этим и прекрасен, что выиграть может кто угодно.
Хабаровск не Лас-Вегас, и желающих туда поехать гораздо меньше, даже за шальные деньги. Радулов, Ливо и Андреофф отказались, а Коршков просто решил уйти. Плей-офф конечно хорошо, но если бы не снятие очков с Сибири, то и плей-оффа бы не было. Тренер ничего особо выдающегося не показал ни в Сибири, ни в Автомобилисте, а там бюджет был не маленький. Ну и трансферная политика клуба вызывает недоумение. После предложения Радулову 100+100 , ГМ нужно померить температуру и дать таблетки. Ну и Кубок через два года - это такое... За два года многое может поменяться и не обязательно к лучшему. Вон Питер обещал всех в этом сезоне порвать и все трофеи забрать, а на выходе пшик.
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+2
😁
+1
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+1
Я одного не понимаю, почему все поголовно пишут что руководство амура какие то сказочники? Если команде дадут хорошее финансирование, подпишут нормальных (Радулов не в счёт вообще) игроков, то это вполне реально. Тренер у них толковый, за первый сезон вывел их впервые за долгое время в плей-офф. В нхл в Вегас тоже никто не верил, а они в первый же сезон в финал вышли, и за 6 лет кубок взяли. Кстати как у них было по плану изначально. Хоккей этим и прекрасен, что выиграть может кто угодно.
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Подписывая Радулова за 200 миллионов ага))
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А этот сказочник почище Роттенберга будет 😁
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Вы уже чемпионы по шокирующим новостям о ваших предложениях игрокам
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Нельзя такое вообще произносить на публику, потому что это значит что "можно" 2 года не стараться.

Вроде "генменеджер", а азов не знает
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Думает, что через два года шах умрёт, что ли?
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Ответ ввввввв
Самая большая ошибка Амура, ставить краткосрочные глобальные цели. Им бы лучше подумать над развитием хоккея в регионе, строительство коробок, создание топовой академии. Им надо своих воспитанников создавать, чтобы появились шансы на КГ. А тратить 200 млн на старых Радуловых при потолке зарплат со стороны выглядит глупым и нерациональным. Тем более что даже за большие деньги к ним не особо едут. А Броадхерсты, Бочаровы им ничего не выиграют
А прикинь выйграют? Это какой рывок по всем направлениям начнётся о которых ты написал. Хоккейный бум 💥
+1
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Ответ ввввввв
Самая большая ошибка Амура, ставить краткосрочные глобальные цели. Им бы лучше подумать над развитием хоккея в регионе, строительство коробок, создание топовой академии. Им надо своих воспитанников создавать, чтобы появились шансы на КГ. А тратить 200 млн на старых Радуловых при потолке зарплат со стороны выглядит глупым и нерациональным. Тем более что даже за большие деньги к ним не особо едут. А Броадхерсты, Бочаровы им ничего не выиграют
Ну к слову сказать молодежка тоже развивается, первые в своем дивизионе безоговорочно
Школа работает
По Радулову согласен, он нахрен не нужен
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Ответ ввввввв
Самая большая ошибка Амура, ставить краткосрочные глобальные цели. Им бы лучше подумать над развитием хоккея в регионе, строительство коробок, создание топовой академии. Им надо своих воспитанников создавать, чтобы появились шансы на КГ. А тратить 200 млн на старых Радуловых при потолке зарплат со стороны выглядит глупым и нерациональным. Тем более что даже за большие деньги к ним не особо едут. А Броадхерсты, Бочаровы им ничего не выиграют
Хорошая попытка Владислав Третьяк
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Ответ Рома Павлычев
Я одного не понимаю, почему все поголовно пишут что руководство амура какие то сказочники? Если команде дадут хорошее финансирование, подпишут нормальных (Радулов не в счёт вообще) игроков, то это вполне реально. Тренер у них толковый, за первый сезон вывел их впервые за долгое время в плей-офф. В нхл в Вегас тоже никто не верил, а они в первый же сезон в финал вышли, и за 6 лет кубок взяли. Кстати как у них было по плану изначально. Хоккей этим и прекрасен, что выиграть может кто угодно.
Мой знакомый хранит скан, уже больше 10 лет, на скане Амур возглавляет первенство КХЛ. да такое было во времена Йортикки. В те времена Амур выносил ЦСКА и СКА со перевесом в 5 шайб, но главное у команды был ХОККЕЙ.
Сейчас кроме двух-трех исполнителей, не выдающихся, но способных и "тяжелого" хоккея Мартина (кличка Андрея Мартемьянова) что есть?
Губернатор *** (Человек Мешающий Обществу) и Вадик Покатило ГМ-хороший хоккеист, поигравший много где, но с агентами топ-звезд разговаривает не он, а другое *** Никитин (зам.губера+"президентклуба"), это же *** поставленно для развития откатной системы. ОнО уже руководит хоккеем с мячом в Хабаровске и многими другими федерациями. Но в хоккей с мячом Нефтянник был чемпионом совсем недавно, а сейчас где?
Поэтому веры в эту чушь, "с высоких" трибун никто и не верит
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