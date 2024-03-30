Генменеджер «Амура»: «Придерживаемся плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Идем поступательными шагами»
Генменеджер «Амура» подвел итоги сезона-2023/24.
В плей-офф клуб проиграл «Металлургу» (2-4 в серии).
«Хочу сказать слова благодарности нашему губернатору и председателю попечительского совета клуба Михаила Дегтяреву, а также первому вице-губернатору, президенту клуба Александру Никитину. Благодаря им, наверное, впервые мы комплектовались не по остаточному принципу, а комплектовались с серьезными задачами и серьезными финансовыми условиями и гарантиями.
Не все получилось – не все игроки, которых мы хотели пригласить, к нам доехали, но комплектование прошло успешно. Основная проблема во время чемпионата у нас была в том, что у нас было 75% нового состава. Должно было пройти время, чтобы они адаптировали, поняли требования штаба, чтобы штаб понял, на кого можно опираться в разных ситуациях, игровых и жизненных.
Поэтому, наверное, не совсем удался старт. Но потом команда сплотилась. Думаю, в плей-офф команда порадовала болельщиков. Считаем, что могли пройти первый раунд, но где-то нам чуть-чуть не хватило физического и психологического состояния – с января играли от ножа, будто уже в плей-офф.
Мы придерживаемся своего плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. У нас есть четкий план, мы идем поступательными шагами», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.
Вроде "генменеджер", а азов не знает
Школа работает
По Радулову согласен, он нахрен не нужен
Сейчас кроме двух-трех исполнителей, не выдающихся, но способных и "тяжелого" хоккея Мартина (кличка Андрея Мартемьянова) что есть?
Губернатор *** (Человек Мешающий Обществу) и Вадик Покатило ГМ-хороший хоккеист, поигравший много где, но с агентами топ-звезд разговаривает не он, а другое *** Никитин (зам.губера+"президентклуба"), это же *** поставленно для развития откатной системы. ОнО уже руководит хоккеем с мячом в Хабаровске и многими другими федерациями. Но в хоккей с мячом Нефтянник был чемпионом совсем недавно, а сейчас где?
Поэтому веры в эту чушь, "с высоких" трибун никто и не верит