Генменеджер «Амура»: «Придерживаемся плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Идем поступательными шагами»

Генменеджер «Амура» подвел итоги сезона-2023/24.

В плей-офф клуб проиграл «Металлургу» (2-4 в серии).

«Хочу сказать слова благодарности нашему губернатору и председателю попечительского совета клуба , а также первому вице-губернатору, президенту клуба Александру Никитину. Благодаря им, наверное, впервые мы комплектовались не по остаточному принципу, а комплектовались с серьезными задачами и серьезными финансовыми условиями и гарантиями.

Не все получилось – не все игроки, которых мы хотели пригласить, к нам доехали, но комплектование прошло успешно. Основная проблема во время чемпионата у нас была в том, что у нас было 75% нового состава. Должно было пройти время, чтобы они адаптировали, поняли требования штаба, чтобы штаб понял, на кого можно опираться в разных ситуациях, игровых и жизненных.

Поэтому, наверное, не совсем удался старт. Но потом команда сплотилась. Думаю, в плей-офф команда порадовала болельщиков. Считаем, что могли пройти первый раунд, но где-то нам чуть-чуть не хватило физического и психологического состояния – с января играли от ножа, будто уже в плей-офф.

Мы придерживаемся своего плана выиграть в 2026 году. У нас есть четкий план, мы идем поступательными шагами», – сказал генеральный менеджер « » Вадим Покотило.