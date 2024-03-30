Кожевников о Федотове: «Считает себя сильным игроком – оказалось, что нет. За океаном быстро раскусят, что он из себя представляет»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

Вчера стало известно, что 27-летний вратарь проведет остаток сезона в составе «Флайерс».

«Здесь у Федотова не получилось. Но, может быть, он переключится и в «Филадельфии» из него что-нибудь вытащат. Хотя сезон у Ивана неудачный получился. И все это видели.

Возможно, в НХЛ у Федотова будет другой настрой. Все-таки у него какая-то обида осталась на ЦСКА за случившееся. Он же, наверное, считает себя сильным игроком. А оказалось, что нет.

Теперь Иван поменяет место работы, и, может, что-то и произойдет. Хотя это маловероятно. Но за океаном быстро раскусят, что он из себя представляет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

Федотов уехал в «Филадельфию». Что его там ждет?

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35 комментариев
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О, сумасшедшие подтянулись
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Стаканыч опять на связи:)))
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Только ради этого стоит пожелать Ивану удачи
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Такое конечно говорить после того как парню карьеру сломали. Желаю Ивану Везину взять!
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Плять это Юрий Лоза, только хоккейный. Высказывается по любому поводу. И журналист такой, "писать нечего а давай Кожевникову позвоним, ляпнет что нибудь"
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🤡💊
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Вот они все 2 года назад его в зад целовали, а теперь он не вратарь, предатель и вообще непонятно кто..
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Получается, что ЦСКА его не раскусили? Привет Есмантовичу:)))
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«Быстро раскусят», - сказал Кожевников, облизнувшись, и вспомнил, что забыл закуску взять сегодня
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Ответ Александр Коваль
А можно его в программу помощи игрокам НХЛ сдать? По обмену так сказать 😀
Кожеву? Так там его быстро раскусят! Это вам не общество популизма, манипуляций, показухи...
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После "выпил", нужно "закусил", а не снова "выпил"
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+8
А можно его в программу помощи игрокам НХЛ сдать? По обмену так сказать 😀
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Сколько желчи у Кожевникова.
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Кожевников , что ты вредничаешь ёрничаешь по отношению к Федотову тебе то он чего плохого сделал -Цска его отпустил и он по контракту уехал !
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Его может и раскусят

А тебе не помешает закусить
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Его там раскусят! (и немедленно закусил)
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А может Федотов в ЦСКА специально воду мутил, чтоб побыстрей расстаться?
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Тебе Сашка, нё понять. Для тебя нхл-космос. Бухай дальше.
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Все мои знакомые алкаши, добрые по своей сути и не подлые люди!! Здесь погрешность, что ли какая сработала?......))
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Ничего людского в этом Кожеве. Правда сказать - кишка тонка
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"и все это видят"
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Ответ Александр Коваль
Плять это Юрий Лоза, только хоккейный. Высказывается по любому поводу. И журналист такой, "писать нечего а давай Кожевникову позвоним, ляпнет что нибудь"
от имени Кожевникова пишет Игорь Ларин.
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Хоккеист был классный , а человек - какашка .
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Сильным игроком Федотова считают в ЦСКА ( иначе не подписали бы) и в Филадельфии. Сезон конечно не однозначный, но и не провальный. Посмотрим как пойдёт в НХЛ.
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Ждём следующий тост кожевы
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Сколько желчи в человеке, просто офигеть. Даже немного жалко его.
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выходные начались и кожева взял несколько флаконов синьки, чтобы изрыгать помои
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После первой не закусываю, сказал Кожева и выдал спич о раскусывании за океаном.
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Уверен, что заиграет.
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Что Мостовой в футболе, что этот в хоккее, только желчью во всех плюются.
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