Кожевников о Федотове: «Считает себя сильным игроком – оказалось, что нет. За океаном быстро раскусят, что он из себя представляет»

Александр Кожевников поделился мнением о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

Вчера стало известно, что 27-летний вратарь проведет остаток сезона в составе «Флайерс».

«Здесь у Федотова не получилось. Но, может быть, он переключится и в «Филадельфии» из него что-нибудь вытащат. Хотя сезон у Ивана неудачный получился. И все это видели.

Возможно, в НХЛ у Федотова будет другой настрой. Все-таки у него какая-то обида осталась на ЦСКА за случившееся. Он же, наверное, считает себя сильным игроком. А оказалось, что нет.

Теперь Иван поменяет место работы, и, может, что-то и произойдет. Хотя это маловероятно. Но за океаном быстро раскусят, что он из себя представляет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Федотов уехал в «Филадельфию». Что его там ждет?