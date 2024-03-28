Кожевников о перекрестном плей-офф: «Стало намного интереснее. Лучше всех сейчас выглядят «Трактор» и «Автомобилист»

Александр Кожевников высказался о фаворитах розыгрыша Кубка Гагарина.

«Фавориты – это те, у кого класс игроков выше. На мой взгляд, сейчас лучше всех выглядят « » и « ».

Я бы хотел, чтобы « » выиграл, но «Трактор» и « » сейчас лучше.

Как идея с перекрестным плей-офф? Я всегда говорил, что надо делать перекрестный плей-офф. Сейчас стало намного интереснее.

Я до этого постоянно говорил, что надо внедрить такую систему, а сейчас все начали это говорить. Надо было делать это лет пять назад», – сказал двукратный олимпийский чемпион .