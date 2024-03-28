Кожевников о перекрестном плей-офф: «Стало намного интереснее. Лучше всех сейчас выглядят «Трактор» и «Автомобилист»

Теги Локомотив Трактор Спартак Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о фаворитах розыгрыша Кубка Гагарина.

«Фавориты – это те, у кого класс игроков выше. На мой взгляд, сейчас лучше всех выглядят «Трактор» и «Автомобилист».

Я бы хотел, чтобы «Спартак» выиграл, но «Трактор» и «Локомотив» сейчас лучше.

Как идея с перекрестным плей-офф? Я всегда говорил, что надо делать перекрестный плей-офф. Сейчас стало намного интереснее.

Я до этого постоянно говорил, что надо внедрить такую систему, а сейчас все начали это говорить. Надо было делать это лет пять назад», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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7 комментариев
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Соглашусь с Кожевниковым, в том, что матч Трактор-Автомобилист стал бы апогеем и украшением турнира! И да, я явный интересант)☝️
+7
-3
+4
Ответ HK Traktor
Я болею за Трактор, но лучше всех выглядит Локо.
Вообще нет, допускают периодически ошибки в обороне и реализация хромает, в купе все это дало уже два поражения от поломанного Авангарда
+3
0
+3
Ответ HK Traktor
Я болею за Трактор, но лучше всех выглядит Локо.
ТРАКТОР! ТРАКТОР! ТРАКТОР!
+3
0
+3
Стало видно что восток сильнее запада 🙌🏻
+2
0
+2
Я болею за Трактор, но лучше всех выглядит Локо.
+3
-2
+1
Поди пойми о чем речь)))
0
0
0
100%!😎
0
0
0
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