Юрзинов о КХЛ: «На первых ролях «Металлург» и «Локомотив», ставящие на россиян, на свои школы. Делайте выводы! К сожалению, у нас идет курс на пропаганду легионеров»
Владимир Юрзинов похвалил «Металлург» и «Локомотив».
– Владимир Владимирович, что для вас главное на осеннем отрезке хоккейного сезона-2025?
– Интересно стартовал гладкий чемпионат КХЛ. Обратите внимание, на первых ролях в обеих конференциях – клубы, которые делают ставку на российских хоккеистов, на свои школы. Это Магнитогорск и Ярославль, они и определяют ту моду, которой всегда славился отечественный хоккей. Делайте выводы!
К сожалению, наша пресса не всегда замечает молодежь, по инерции у нас идет курс на пропаганду легионеров.
Хотя в этом сезоне КХЛ мы видим, что некоторые иностранцы не оправдывают надежд и теряют свои места в списках лидеров по самым различным показателям, – сказал бывший тренер сборной СССР.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
