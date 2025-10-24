Юрзинов о КХЛ: «На первых ролях «Металлург» и «Локомотив», ставящие на россиян, на свои школы. Делайте выводы! К сожалению, у нас идет курс на пропаганду легионеров»

Владимир Юрзинов похвалил «Металлург» и «Локомотив».

– Владимир Владимирович, что для вас главное на осеннем отрезке хоккейного сезона-2025?

– Интересно стартовал гладкий чемпионат КХЛ . Обратите внимание, на первых ролях в обеих конференциях – клубы, которые делают ставку на российских хоккеистов, на свои школы. Это Магнитогорск и Ярославль, они и определяют ту моду, которой всегда славился отечественный хоккей. Делайте выводы!

К сожалению, наша пресса не всегда замечает молодежь, по инерции у нас идет курс на пропаганду легионеров.

Хотя в этом сезоне КХЛ мы видим, что некоторые иностранцы не оправдывают надежд и теряют свои места в списках лидеров по самым различным показателям, – сказал бывший тренер сборной СССР.