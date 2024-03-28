Александр Кожевников: «В отставке Федорова нет ничего удивительного. Сезон у ЦСКА провальный, изменения зрели»
Александр Кожевников высказался об отставке Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.
Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.
«В отставке Федорова нет ничего удивительного. Сезон у ЦСКА провальный, учитывая то, что план у команды в каждом сезоне один – выиграть Кубок Гагарина. А они вылетели в 1/8 финала.
Для ЦСКА это прецедент. Значит, результат неудачный. В какой-то момент Сергей приболел, его месяц не было на скамейке. Изменения зрели, это было понятно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.
ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?
А у Ротенберга контракт еще на четыре года (до мая 2028). Он загодя позаботился. ;)