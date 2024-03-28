Александр Кожевников: «В отставке Федорова нет ничего удивительного. Сезон у ЦСКА провальный, изменения зрели»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался об отставке Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

«В отставке Федорова нет ничего удивительного. Сезон у ЦСКА провальный, учитывая то, что план у команды в каждом сезоне один – выиграть Кубок Гагарина. А они вылетели в 1/8 финала.

Для ЦСКА это прецедент. Значит, результат неудачный. В какой-то момент Сергей приболел, его месяц не было на скамейке. Изменения зрели, это было понятно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А у Ска сезон какой?
+27
-1
+26
А что Метр скажет по поводу назревшей отставки Тренера Роман Йозе-Марино Ротенберга? Или там в этом сезоне был не провал а успешный успех?
+12
-1
+11
Два кубка за три сезона при одном провальном сезоне - назрел такие изменения что пора увольнять ?
+8
0
+8
Нуда два кубка за три сезона это плохо,Козлов в Салавате,два вылета в первом раунде это хорошо.Определись как нибудь.
+7
-1
+6
Ответ gans.gans.73
А у Ска сезон какой?
Там еще видимо не созрели изменения))
+7
-1
+6
Ответ paster_bibo
А что Метр скажет по поводу назревшей отставки Тренера Роман Йозе-Марино Ротенберга? Или там в этом сезоне был не провал а успешный успех?
Федорова не уволили. С Федоровым не продлили контракт, который истекает через месяц.
А у Ротенберга контракт еще на четыре года (до мая 2028). Он загодя позаботился. ;)
+4
0
+4
Дайте ему отдохнуть, каждый час несёт чушь
+4
-1
+3
Ответ paster_bibo
А что Метр скажет по поводу назревшей отставки Тренера Роман Йозе-Марино Ротенберга? Или там в этом сезоне был не провал а успешный успех?
а там он боится что-то говорить
+3
0
+3
Эх-х-х, Фёдорова бы - в минское "Динамо", в Минск, где он начинал...
+2
0
+2
Ответ paster_bibo
А что Метр скажет по поводу назревшей отставки Тренера Роман Йозе-Марино Ротенберга? Или там в этом сезоне был не провал а успешный успех?
Он уже сказал, что Ротен молодой специалист, правильно ,что его оставили в команде и вообще поражение это не его вина, там стадион новый обнаглел в край и судьи куплены Автомобилистом
+2
0
+2
Ответ Сергей Бакин
Дайте ему отдохнуть, каждый час несёт чушь
А что ему еще делать?! Стакан намахнул и вперед языком шершавым трепать.
+2
0
+2
И так понятно было, что Федорова снимут . Тем не менее спасибо ему за грандиозные достижения !! …Психология не посл роль тут играет . Игроки и тренер в какой то мере пресытились победами и триумфами. Сейчас необходима «свежая кровь». В рук-ве и в составе игроков.
+1
0
+1
Ответ gans.gans.73
А у Ска сезон какой?
Это другое)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий