Александр Кожевников: «В отставке Федорова нет ничего удивительного. Сезон у ЦСКА провальный, изменения зрели»

Александр Кожевников высказался об отставке Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с не продлят контракт.

«В отставке Федорова нет ничего удивительного. Сезон у ЦСКА провальный, учитывая то, что план у команды в каждом сезоне один – выиграть . А они вылетели в 1/8 финала.

Для ЦСКА это прецедент. Значит, результат неудачный. В какой-то момент Сергей приболел, его месяц не было на скамейке. Изменения зрели, это было понятно», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?