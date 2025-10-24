Селебрини с 3+2, Гранлунд с 2+3 и Кули с 3+1 – звезды дня в НХЛ

Макклин Селебрини, Микаэль Гранлунд и Логан Кули – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Юты» Логан Кули с 4 (3+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (7:4). Он забросил 3 шайбы подряд в 1-м периоде, уложившись в 4:48 игрового времени.

Вторая звезда – форвард «Анахайма » Микаэль Гранлунд с 5 (2+3) очками в матче с «Бостоном» (7:5).

Первая звезда – форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини с 5 (3+2) очками в игре с «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Хет-трик и матч с 5 очками стали для первого номера драфта-2024 вторыми в карьере.