0

Селебрини с 3+2, Гранлунд с 2+3 и Кули с 3+1 – звезды дня в НХЛ

Макклин Селебрини, Микаэль Гранлунд и Логан Кули – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. 

Третья звезда – форвард «Юты» Логан Кули с 4 (3+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (7:4). Он забросил 3 шайбы подряд в 1-м периоде, уложившись в 4:48 игрового времени. 

Вторая звезда – форвард «Анахайма» Микаэль Гранлунд с 5 (2+3) очками в матче с «Бостоном» (7:5). 

Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 5 (3+2) очками в игре с «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Хет-трик и матч с 5 очками стали для первого номера драфта-2024 вторыми в карьере. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoАнахайм
logoМакклин Селебрини
logoМикаэль Гранлунд
logoСан-Хосе
logoЛоган Кули
logoНХЛ
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»
29 минут назад
КХЛ. «Барыс» примет «Амур», «Торпедо» в гостях у «Лады», «Динамо» Минск сыграет с «Шанхаем», СКА против «Сочи»
53 минуты назад
У «Тампы» 6 поражений в 7 играх в сезоне. Команда Купера идет на последнем месте на Востоке и 30-м в НХЛ с 4 очками
сегодня, 05:46
Свечников продлил до 7 серию игр без очков на старте сезона НХЛ. У него 2 броска за 16:14 в матче против «Колорадо» при 4:55 в большинстве
сегодня, 04:46
Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У него 4+1 в 8 играх в сезоне
сегодня, 04:34Видео
Подколзин забил 1-й гол в сезоне – «Монреалю» на 59-й минуте. Форвард принес «Эдмонтону» победу (6:5) и стал 1-й звездой матча с 1+1
сегодня, 04:22Видео
НХЛ. «Тампа» уступила «Чикаго», «Флорида» проиграла «Питтсбургу», «Сан-Хосе» одолел «Рейнджерс», «Айлендерс» забросили 7 шайб «Детройту», «Эдмонтон» вырвал победу у «Монреаля»
сегодня, 04:00Live
Ремпе и Ривс подрались на 6-й минуте матча «Рейнджерс» – «Сан-Хосе». Форвард клуба из Нью-Йорка не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела
сегодня, 03:34Видео
3+2 от Селебрини и 2+2 от Уилла Смита помогли «Сан-Хосе» одержать 1-ю победу в сезоне – в игре против «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Клуб из Нью-Йорка проиграл 5-й подряд матч дома
сегодня, 03:22
Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Питтсбурга». Поражение – 3-е в 7 матчах в сезоне
сегодня, 03:10
Ко всем новостям
Последние новости
Юрзинов о сезоне КХЛ: «На первых ролях «Металлург» и «Локомотив», ставящие на россиян, на свои школы. Делайте выводы! К сожалению, у нас идет курс на пропаганду легионеров»
17 минут назад
«Юта» выиграла 5 матчей подряд с общей разницей 23:13 и идет на 3-м месте на Западе. Кули набрал 3+1 в игре с «Сент-Луисом», сделав хет-трик за 4:48
сегодня, 05:58
«Питтсбург» выиграл 4 матча подряд с общей разницей 17:6. Команда Мьюза идет на 3-м месте на Востоке
сегодня, 05:34
Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом». У защитника «Юты» 5 очков и «+5» в 8 играх в сезоне
сегодня, 05:22
Шабанов пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы верхней части тела. Она не является серьезной
сегодня, 05:10
Никишин против «Колорадо»: 2 броска, 2 потери и «+3» за 14:42. У него 4 очка и «+8» в 7 играх – лучшая полезность среди новичков в сезоне
сегодня, 04:58
Бучневич забил 1-й гол в сезоне в матче с «Ютой» – своем 600-м в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 5 очков в 7 играх в текущей регулярке
сегодня, 03:46Видео
Орлов сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс». У защитника «Сан-Хосе» 0+7 в 7 играх
сегодня, 02:43
Зуб сделал передачу в матче с «Филадельфией». У защитника «Оттавы» 1+3 в 8 играх
сегодня, 01:58
Голышев о включении в расширенный состав «России 25» на КПК: «Это большая честь. У меня все есть, чтобы играть хорошо»
сегодня, 01:31