Селебрини с 3+2, Гранлунд с 2+3 и Кули с 3+1 – звезды дня в НХЛ
Макклин Селебрини, Микаэль Гранлунд и Логан Кули – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Юты» Логан Кули с 4 (3+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (7:4). Он забросил 3 шайбы подряд в 1-м периоде, уложившись в 4:48 игрового времени.
Вторая звезда – форвард «Анахайма» Микаэль Гранлунд с 5 (2+3) очками в матче с «Бостоном» (7:5).
Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 5 (3+2) очками в игре с «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Хет-трик и матч с 5 очками стали для первого номера драфта-2024 вторыми в карьере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
