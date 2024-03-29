Дмитрий Губерниев: «Хоккейная Россия – это не только Москва и Петербург. Братья Заварухины в Кубке Гагарина могут пойти максимально далеко»

Дмитрий Губерниев высказался о работе Николая и Алексея Заварухиных в плей-офф.

« » под руководством вышел в полуфинал , обыграв «Ак Барс» (4-2) в первом раунде и СКА (4-1) – во втором. Челябинский « » под руководством вышел в полуфинал, выиграв серии у «Салавата» (4-2) и «Динамо» (4-0).

«Братья Заварухины в Кубке Гагарина могут пойти максимально далеко. Но это же прекрасно. Хоккейная Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Хоккейная Россия велика, поэтому можно только порадоваться.

У хоккея сейчас потрясающие рейтинги на « », его смотрят очень активно. Так и должно быть.

В эпоху международных соревнований мы радовались тому, что биатлон был популярнее футбола и хоккея. С одной стороны, меня радовало это, с другой – огорчало, потому что так быть не должно.

Футбол и хоккей – это флагманы, и то, что сейчас происходит в плей-офф, – это потрясающе.

Мне хочется, чтобы максимально долго продолжались серии матчей, все семь игр, чтобы болельщики ловили кайф. Это важно. Сейчас хоккей опережает биатлон – это прекрасно.

Биатлон тоже не дремлет, хотя с таким подходом, как у федерации, он может заснуть. Но мы не дадим ему это сделать, телевидение всегда взбодрит тех, кто что-то делает не так», – сказал .