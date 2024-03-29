Дмитрий Губерниев: «Хоккейная Россия – это не только Москва и Петербург. Братья Заварухины в Кубке Гагарина могут пойти максимально далеко»

Теги Трактор Автомобилист Николай Заварухин Алексей Заварухин Дмитрий Губерниев КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о работе Николая и Алексея Заварухиных в плей-офф.

«Автомобилист» под руководством Николая Заварухина вышел в полуфинал КХЛ, обыграв «Ак Барс» (4-2) в первом раунде и СКА (4-1) – во втором. Челябинский «Трактор» под руководством Алексея Заварухина вышел в полуфинал, выиграв серии у «Салавата» (4-2) и «Динамо» (4-0). 

«Братья Заварухины в Кубке Гагарина могут пойти максимально далеко. Но это же прекрасно. Хоккейная Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Хоккейная Россия велика, поэтому можно только порадоваться.

У хоккея сейчас потрясающие рейтинги на «Матч ТВ», его смотрят очень активно. Так и должно быть.

В эпоху международных соревнований мы радовались тому, что биатлон был популярнее футбола и хоккея. С одной стороны, меня радовало это, с другой – огорчало, потому что так быть не должно.

Футбол и хоккей – это флагманы, и то, что сейчас происходит в плей-офф, – это потрясающе.

Мне хочется, чтобы максимально долго продолжались серии матчей, все семь игр, чтобы болельщики ловили кайф. Это важно. Сейчас хоккей опережает биатлон – это прекрасно.

Биатлон тоже не дремлет, хотя с таким подходом, как у федерации, он может заснуть. Но мы не дадим ему это сделать, телевидение всегда взбодрит тех, кто что-то делает не так», – сказал Губерниев

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24 комментария
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За братский финал кубка!
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Ответ RBChannel
Здесь смотря на что смотреть. Если зрелище , то Москва и Питер могут выдавать. Все команды играющие. А если будет полуфинал Локомтива и Трактора - смотреть на такое будет сложно :))😥
Трактор чем не угодил?..
Да и Локо не такой уж отоборонный хоккей показывает.
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Что за хайпожор? Чего ты мелешь, мухоблуд? У спортивных каналов в России в марте хоккейные рейтинги всегда выше общегодовых, потому что идет плей-офф.
В современной российской истории (после развала СССР) нестоличные клубы выигрывали чемпионат 19 раз ("Металлург" и "Ак Барс" - по 5, "Торпедо"/"Локомотив" - 3, "Авангард", "Салават Юлаев", "Лада" - по 2), московские - 12 ("Динамо" - 7, ЦСКА - 5), питерский - 1 (СКА).
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+6
Начиная с СССР были классные хоккейные клубы в регионах - воскресенский Химик, горьковское Торпедо, рижское Динамо ...
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+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Начиная с СССР были классные хоккейные клубы в регионах - воскресенский Химик, горьковское Торпедо, рижское Динамо ...
7 медалей на все клубы из-за пределов Москвы и МО за 45 чемпионатов, ага. И ни одного чемпиона.

Чемпионат СССР был "открытым чемпионатом Москвы и МО". И только благодаря краху СССР этот бред закончился.
+6
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+5
По интриге наш хоккей прошел отличный путь. Этот сезон просто супер, на уровне лучших образцов (а лучших образец только один). Конечно, по мастерству немного уступаем, но по остервенению и непредсказуемости - вполне уже там.
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+4
Ответ Ренат Ильясов
Что за хайпожор? Чего ты мелешь, мухоблуд? У спортивных каналов в России в марте хоккейные рейтинги всегда выше общегодовых, потому что идет плей-офф. В современной российской истории (после развала СССР) нестоличные клубы выигрывали чемпионат 19 раз ("Металлург" и "Ак Барс" - по 5, "Торпедо"/"Локомотив" - 3, "Авангард", "Салават Юлаев", "Лада" - по 2), московские - 12 ("Динамо" - 7, ЦСКА - 5), питерский - 1 (СКА).
В СССР за Москву играли все воспитанники СССР. Москвичей было мизер.
+4
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+3
Какой, нахрен, СПб и хоккей?

Кого они дали хоккею?

Никого, как и в футболе

Потому что самый еврейский город России
+3
-1
+2
Ответ Ренат Ильясов
Что за хайпожор? Чего ты мелешь, мухоблуд? У спортивных каналов в России в марте хоккейные рейтинги всегда выше общегодовых, потому что идет плей-офф. В современной российской истории (после развала СССР) нестоличные клубы выигрывали чемпионат 19 раз ("Металлург" и "Ак Барс" - по 5, "Торпедо"/"Локомотив" - 3, "Авангард", "Салават Юлаев", "Лада" - по 2), московские - 12 ("Динамо" - 7, ЦСКА - 5), питерский - 1 (СКА).
Да ты считай с 00-х годов. Там вообще пропасть у столичных
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Чёт в последнее время этот нейтральный губошлеп люто раздражает.
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Спасибо на добром слове ;)
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Ответ goshforever
7 медалей на все клубы из-за пределов Москвы и МО за 45 чемпионатов, ага. И ни одного чемпиона. Чемпионат СССР был "открытым чемпионатом Москвы и МО". И только благодаря краху СССР этот бред закончился.
Если точнее, то 10, когда было 3 "серебра" (горьковское "Торпедо" в 1961- м, рижское "Динамо" в 1988-м и "Химик" в 1989-м) и 7 "бронз" - у воскресенцев четырежды (1965, 1970, 1984, 1990), дважды у ленинградцев (1971, 1987) и по разу у "Трактора" (1977) и киевского "Сокола" (1985).
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Губерниев, иди своими лыжами занимайся лучше
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Спасибо, что рассказал. Без тебя же не разобраться. Гнусный тип лезет в хоккей. Там своих хватает.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Начиная с СССР были классные хоккейные клубы в регионах - воскресенский Химик, горьковское Торпедо, рижское Динамо ...
Крылья советов тоже неплохи были в то время.
+1
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+1
Ответ Ренат Ильясов
Если точнее, то 10, когда было 3 "серебра" (горьковское "Торпедо" в 1961- м, рижское "Динамо" в 1988-м и "Химик" в 1989-м) и 7 "бронз" - у воскресенцев четырежды (1965, 1970, 1984, 1990), дважды у ленинградцев (1971, 1987) и по разу у "Трактора" (1977) и киевского "Сокола" (1985).
Я отдельно указал, что "из-за пределов Москвы и МО" . Записывать Химик в провинцию - это было уместно только в тотально москвацентричном чемпионате. А ведь был ещё Кристалл (Электросталь) много лет в элитной группе.

Сейчас это достаточно забавно смотрится.
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Ответ Коля Иванов
Чёт в последнее время этот нейтральный губошлеп люто раздражает.
Он всегда вроде бесячий был 😀
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Ответ Болельщик МГ
Губерниев, иди своими лыжами занимайся лучше
В лыжные гонки его Елена Валерьевна никогда не пустит. Так что в биатлон. Хотя и там никому не нужен.
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Ответ region86
Крылья советов тоже неплохи были в то время.
Просто они были из Москвы - из Сетуни.
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Ответ goshforever
Я отдельно указал, что "из-за пределов Москвы и МО" . Записывать Химик в провинцию - это было уместно только в тотально москвацентричном чемпионате. А ведь был ещё Кристалл (Электросталь) много лет в элитной группе. Сейчас это достаточно забавно смотрится.
Да, верно. И тогда вообще получается 5 комплектов у команд с периферии (впрочем, к таковой только челябинцев можно отнести, если без всяких натяжек).
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Только этого губошлепа в хоккее не хватало.
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А и не надо смотреть ,кому будет плохо кое кого и слушать не хочется!😎
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