Дмитрий Губерниев: «Хоккейная Россия – это не только Москва и Петербург. Братья Заварухины в Кубке Гагарина могут пойти максимально далеко»
Дмитрий Губерниев высказался о работе Николая и Алексея Заварухиных в плей-офф.
«Автомобилист» под руководством Николая Заварухина вышел в полуфинал КХЛ, обыграв «Ак Барс» (4-2) в первом раунде и СКА (4-1) – во втором. Челябинский «Трактор» под руководством Алексея Заварухина вышел в полуфинал, выиграв серии у «Салавата» (4-2) и «Динамо» (4-0).
«Братья Заварухины в Кубке Гагарина могут пойти максимально далеко. Но это же прекрасно. Хоккейная Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Хоккейная Россия велика, поэтому можно только порадоваться.
У хоккея сейчас потрясающие рейтинги на «Матч ТВ», его смотрят очень активно. Так и должно быть.
В эпоху международных соревнований мы радовались тому, что биатлон был популярнее футбола и хоккея. С одной стороны, меня радовало это, с другой – огорчало, потому что так быть не должно.
Футбол и хоккей – это флагманы, и то, что сейчас происходит в плей-офф, – это потрясающе.
Мне хочется, чтобы максимально долго продолжались серии матчей, все семь игр, чтобы болельщики ловили кайф. Это важно. Сейчас хоккей опережает биатлон – это прекрасно.
Биатлон тоже не дремлет, хотя с таким подходом, как у федерации, он может заснуть. Но мы не дадим ему это сделать, телевидение всегда взбодрит тех, кто что-то делает не так», – сказал Губерниев.
Да и Локо не такой уж отоборонный хоккей показывает.
В современной российской истории (после развала СССР) нестоличные клубы выигрывали чемпионат 19 раз ("Металлург" и "Ак Барс" - по 5, "Торпедо"/"Локомотив" - 3, "Авангард", "Салават Юлаев", "Лада" - по 2), московские - 12 ("Динамо" - 7, ЦСКА - 5), питерский - 1 (СКА).
Чемпионат СССР был "открытым чемпионатом Москвы и МО". И только благодаря краху СССР этот бред закончился.
Кого они дали хоккею?
Никого, как и в футболе
Потому что самый еврейский город России
Сейчас это достаточно забавно смотрится.